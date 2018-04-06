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Проживающие пансионата для ветеранов труда совершили паломничество
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Проживающие пансионата для ветеранов труда совершили паломничество 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
4 апреля 2018 года сотрудниками отделения социально-медицинской помощи для проживающих пансионата № 6 была организована экскурсия в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь.
Паломники осмотрели территорию монастыря, насладились старинной архитектурой, прослушали лекцию по истории. Все получили массу впечатлений и положительных эмоций.
Ставропигиальный женский монастырь расположен в посёлке Зосимова Пустынь поселения Ново Федоровское Троицкого административного округа города Москвы, в 7 км от деревни Яковлевское.
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