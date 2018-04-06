Ещё
В Теплом Стане прошел конкурс-слёт юных инспекторов движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Теплом Стане прошел конкурс-слёт юных инспекторов движения 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Ученики школы № 1507 показали свои навыки в межрайонном этапе конкурса— слёта ЮИД «Безопасное колесо».
Ребята соревновались в знании правил дорожного движения, первой медицинской помощи и применении этих знаний на практике. По итогам конкурса команда школы № 1507 заняла 3 место.
История юидовского движения насчитывает более четырех десятков лет. В 1973 году по инициативе Главного управления ГАИ МВД СССР было принято совместное Постановление секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегий МВД СССР и Министерства образования СССР о создании отрядов юных инспекторов движения. К концу того же года в стране насчитывалось уже около 14 тысяч отрядов, и было проведено 11 слетов ЮИД в союзных республиках.
Первый Всесоюзный слет ЮИД состоялся в 1975 году во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок».
Управа района Теплый Стан: последние новости
Проживающие пансионата для ветеранов труда совершили паломничество Кинотеатр «Улан-Батор» станет многофункциональным районным центром для всей семьи Педагоги школы № 1507 продолжают работу над Детской Хартией Земли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов80
На Украине угрожают взорвать Крымский мост405
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками629
В РФ нашли секретную программу «Новичок»78
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение