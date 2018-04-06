В Теплом Стане прошел конкурс-слёт юных инспекторов движения

Ученики школы № 1507 показали свои навыки в межрайонном этапе конкурса— слёта ЮИД «Безопасное колесо».

Ребята соревновались в знании правил дорожного движения, первой медицинской помощи и применении этих знаний на практике. По итогам конкурса команда школы № 1507 заняла 3 место.

История юидовского движения насчитывает более четырех десятков лет. В 1973 году по инициативе Главного управления ГАИ МВД СССР было принято совместное Постановление секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегий МВД СССР и Министерства образования СССР о создании отрядов юных инспекторов движения. К концу того же года в стране насчитывалось уже около 14 тысяч отрядов, и было проведено 11 слетов ЮИД в союзных республиках.

Первый Всесоюзный слет ЮИД состоялся в 1975 году во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок».