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Электрификация индустриального парка Севастополя потребует 1 млрд рублей
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Электрификация индустриального парка Севастополя потребует 1 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей потребуется Севастополю для обеспечения энергоснабжения будущего индустриального парка в районе Камышового шоссе, сообщил в пятницу журналистам замгубернатора города Владимир Базаров.
Ранее сообщалось, что в Севастополе проектируют индустриальный парк площадью 77 га, который расположится на территории бывшего мусоросжигательного завода на Камышовом шоссе.
"Мы испытываем дефицит мощности в определенных районах города, этот вопрос поднялся с получением техусловий на подключение индустриального парка. Сначала было запрошено 25 МВт, потом 12 МВт, сегодня договорились, что до 8 МВт. Но, чтобы подвести эти 8 МВт, стоимость работ ориентировочно составляет 1 млрд рублей", — сказал Базаров.
Он также сообщил, что аналогичные проблемы с энергоснабжением в городе имеются в районе мыса Фиолент, проспекта Генерала Острякова и на Корабельной стороне. При этом введение в эксплуатацию Севастопольской ТЭС (первая очередь будет пущена в 2018 году — прим. ТАСС) хотя и полностью снимет дефицит генерации электроэнергии, но не решит вопрос ее доставки конечному потребителю.
Базаров напомнил, что сейчас решено разработать схему модернизации отрасли электроэнергетики Севастополя до 2022 года, и именно этот план даст ответ на вопрос, как обеспечить районы города, испытывающие дефицит электроэнергии, достаточным ее количеством. Как сообщалось, схему модернизации планируется разработать в 2018 году.
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