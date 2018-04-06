Медведев: Не нужно тащить за собой воз неактуальных законопроектов

Руководитель правительства впервые проводит предваряющие отчет консультации с фракциями в расширенном формате. Ранее такого рода масштабные встречи состоялись с парламентской оппозицией, и во всех консультациях принимал участие спикер Госдумы Вячеслав Володин , а также министры. С думскими единороссами Медведев тоже общался в широком составе — Медведев, другие члены кабмина и фракция в полном составе встретились в корпоративном университете Сбербанка в подмосковном Аносино.

Такие расширенные консультации с фракциями перед отчетом — это новый и эффективный формат, заявил открывший расширенное заседание Вячеслав Володин. Встречи представителей думских фракций с главой кабмина, по его словам, свидетельствуют о появлении новых форм диалога между депутатами и кабинетом министров. Ведь удается обсудить самые актуальные вопросы. Спикер ГД подчеркнул, что важно подвести итоги, о которых подробнее пойдет речь во время отчета правительства, и «подумать о перспективах, тем более послание президента нас к этому обязывает». Совместно работая над задачами главы государства, предстоит «сделать все, чтобы страна была конкурентоспособной, а граждане чувствовали улучшения через работу правительства, Госдумы и других органов власти», заявил он.

— Нам крайне важен диалог, его качество, а это значит понимание друг друга, — подчеркнул в связи с этим Володин, добавив, что особенно важным было повысить эффективность работы в условиях внешнего давления и экономических сложностей.

Глава нижней палаты парламента отметил, что «за прошедшие полтора года в Госдуму было внесено всеми субъектами законотворческой инициативы 1855 законопроектов, из них 497 — правительством РФ». При этом о качестве этих инициатив свидетельствует тот факт, что за прошедший период каждый второй законопроект, принятый Госдумой, был внесен именно правительством, подчеркнул Володин.

Среди решений, которые были реализованы в ходе совместной работы, Володин отметил обеспечение «импортозамещения, в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе». Кроме того, в этот список он включил инициативы на тему защиты граждан в финансовой сфере, формирования национальной платежной системы, а также поддержки сельского хозяйства и жилищного строительства. «Все эти решения были приняты достаточно эффективно и показали положительный результат, как следствие, наша экономика вышла из стагнации, — заявил Володин. — Мы сегодня говорим о развитии, несмотря на кризис. Права наших граждан были защищены, это тоже итог работы правительства, взаимодействия Госдумы с правительством».

Дмитрий Медведев в своем выступлении подтвердил, что нижняя палата парламента и кабмин в плане взаимодействия вышли на принципиально новый уровень. Вместе работали над ошибками, если они допускались. И в итоге удалось научиться слышать аргументы друг друга, несмотря на несовпадение позиций по некоторым вопросам, сделал вывод он. Случалось и поспорить, признал Медведев, назвав это нормальным процессом. «Правительство является в значительной степени партийным, но это не значит, что у нас у всех абсолютно одинаковое мнение по всем вопросам», — заметил глава кабмина.

— Было бы хуже, если бы все инициативы получали бы единогласное одобрение, — рассудил Медведев. — Это означало бы что нет диалога, обсуждения, экспертизы.

Однако по ключевым вопросам, которые объединяют страну и являются важнейшими для развития государства, споров как раз не было. И депутаты фракции, и кабмин всегда проявили абсолютное единодушие, когда речь шла, в частности, об «интеграции Крыма в российское правовое поле, о решении фундаментальных вопросов развития страны в условиях введения тотальных санкций».

На фоне драматического падения цен на нефть и других сложностей фракция "единороссов" не ударилась в популизм, отметил глава правительства. «Хочу поблагодарить родную фракцию за то, вы всегда трезво оценивали экономическую ситуацию, — сказал он. — Когда в стране сложности, когда падают доходы населения, когда мы вынуждены сталкиваться с теми или иными ограничениями, очень легко увлечься популизмом». Но «единороссы» всегда принимали ответственные и взвешенные решения, подчеркнул Медведев. «Это дорогого стоит, и это и есть самая серьезная ответственно перед страной», — заявил он.

Много еще предстоит сделать, в том числе выполнить задачи, поставленные президентом в Послании Федеральному собранию, напомнил премьер. Среди них он назвал обеспечение темпов экономического роста выше мировых — это «задача сложная, но исполнимая». В этом списке и работа над привлечением инвестиций, над обновлением инфраструктуры, а также внедрение современных технологий и социальные задачи, «которых еще очень и очень много».

"Мы смогли в целом даже в самых сложных условиях сохранить нормальную социальную обстановку в стране, — подытожил он. — Но очень многого еще не сделано, это наша с вами, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее".

Медведев среди прочего посоветовал закончить масштабную работу по разбору законодательных «завалов» и «не тащить за собой воз неактуальных законопроектов». Впрочем, в Думе седьмого созыва эта работа уже активно идет. Особо глава партии похвалил депутатов за пристальное внимание к проблемам избирателей в ходе региональных недель.

Глава правительства напомнил однопартийцам, что предстоит «очень скоро увидеться на площадке Госдумы во время отчета правительства». Он будет особенным, сказал Медведев, обещав подвести тоги не только за год, но и за шесть лет — всего периода полномочий правительства. «Прошу вас приготовиться, это будет не очень короткий доклад», — предупредил глава кабмина.