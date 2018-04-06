Ленинградская область подписала инвестсоглашение о создании 300 га фруктовых садов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Правительство Ленинградской области заключило в пятницу инвестиционное соглашение о создании в Лужском районе фруктового сада площадью 300 га. Регион планирует возродить собственное производство яблок, груш, смородины и земляники, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В рамках выездного совещания, посвященного подведению итогов работы АПК региона в 2017 году и задачам на 2018 год, в Гатчине подписано соглашение о взаимодействии с растениеводческим хозяйством «Брод», которое определяет принципы сотрудничества при реализации инвестиционного проекта по закладке плодового сада площадью в 300 га на территории Лужского района", — сообщили в пресс-службе.

Фермерское хозяйство планирует выращивать фрукты и ягоды в промышленных масштабах. Проект, в который вложат более 197 млн рублей, предполагает разбивку сада. В нем на площади в 250 га будут выращиваться яблони различных районированных для Северо-Запада сортов, на 20 га — груши, сливы и вишни и на 30 га ягоды: красную и черную смородину, крыжовник и землянику. При реализации проекта запланировано создание 30 рабочих мест, сообщили в пресс-службе.

Накануне заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко рассказал на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС, что Ленинградская область планирует обеспечить рынок региона местными сезонными фруктами.

"У нас сейчас не сформирован рынок фруктов Ленинградской области. В сетевых магазинах фрукты из Ленинградской области купить невозможно. Еще 1970-х, 1990-х годах оставались сады в том же Лужском районе, где было порядка 400 га садов, но это уже прошлое. Сегодня мы стараемся возобновить эту историю, чтобы получить натуральный продукт", — сказал Малащенко.

По его словам, местные фрукты будут стоить существенно дешевле завозных, предварительно цена областных яблок составит от 15 рублей за 1 кг.