В Самаре заменили аварийные участки ливневки на Заводском шоссе и Молодогвардейской

В областной столице ливневые канализации подготовили к предстоящему весеннему половодью. Коммунальные службы обработали дорожные дождеприемники горячей водой, чтобы избежать подтопления улиц во время оттепели.

—Мы переложили аварийные участки ливневки на Молодогвардейской, Солнечной, Заводскому шоссе, — сообщил директор МП Самара «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.

По его словам, сейчас в дневное время на дождеприемниках работают 10-15 бригад, 4-5 нарядов дежурят круглосуточно, — рассказали в городской мэрии.

Как только сошел снег, рабочие очистили русла ручьев, оврагов от мусора и веток. Традиционно в этим местах скапливается много воды.

За год в Самаре отремонтировали 329 смотровых и 648 дождеприемных колодцев, очистили около 47 километров канализационных сетей и 1350 колодцев.

Засоренные ливневки часто становятся причинами обильных потопов на городских улицах. Недавно такой случай произошел на Заводском шоссе.