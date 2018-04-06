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В Самаре заменили аварийные участки ливневки на Заводском шоссе и Молодогвардейской
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В Самаре заменили аварийные участки ливневки на Заводском шоссе и Молодогвардейской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В областной столице ливневые канализации подготовили к предстоящему весеннему половодью. Коммунальные службы обработали дорожные дождеприемники горячей водой, чтобы избежать подтопления улиц во время оттепели.
—Мы переложили аварийные участки ливневки на Молодогвардейской, Солнечной, Заводскому шоссе, — сообщил директор МП Самара «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.
По его словам, сейчас в дневное время на дождеприемниках работают 10-15 бригад, 4-5 нарядов дежурят круглосуточно, — рассказали в городской мэрии.
Как только сошел снег, рабочие очистили русла ручьев, оврагов от мусора и веток. Традиционно в этим местах скапливается много воды.
За год в Самаре отремонтировали 329 смотровых и 648 дождеприемных колодцев, очистили около 47 километров канализационных сетей и 1350 колодцев.
Засоренные ливневки часто становятся причинами обильных потопов на городских улицах. Недавно такой случай произошел на Заводском шоссе.
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