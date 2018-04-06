Мэр Пскова выступил за переименование Народного парка 

Как передают «Невские новости», парк будет расположен на месте Степановского лужка. По словам мэра, название для парка должны выбрать жители Пскова.
«Этот парк должен стать жемчужиной города», — поддержал главу администрации Пскова депутат от «Справедливой России» Олег Брячак.
Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Активное содействие в решении вопроса оказывает секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.