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Мэр Пскова выступил за переименование Народного парка
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Мэр Пскова выступил за переименование Народного парка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как передают «Невские новости», парк будет расположен на месте Степановского лужка. По словам мэра, название для парка должны выбрать жители Пскова.
«Этот парк должен стать жемчужиной города», — поддержал главу администрации Пскова депутат от «Справедливой России» Олег Брячак.
Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Активное содействие в решении вопроса оказывает секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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