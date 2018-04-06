По требованию Хорошевской прокуратуры в детском спортклубе устранены нарушения

Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних в спортивном клубе «Сити-Го-Сан».

«В ходе изучения личных дел сотрудников, принятых на работу по трудовому договору и осуществляющих трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних, выявлены нарушения тредового законодательства, а именно: в личных делах шести сотрудников отсутствовали справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования», — сообщается в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По фактам выявленных нарушений межрайонный прокурор внес в адрес директора спортивного клуба представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены, недостающие справки, свидетельствующие об отсутствии судимости и фактов уголовного преследования, приобщены к личным делам педагогов. (ео)