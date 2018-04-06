В горбольнице №67 Хорошево-Мневников обсудили инновации в медицине

В горбольнице № 67 района Хорошево-Мневники прошла очередная встреча администрации с представителей медицинского кластера Технопарк «Строгино» и Научного парка МГУ

— Наши организации активно сотрудничают по многим проектам, в числе которых использование бактериофагов, молекулярно-генетическая лаборатория, разработка отечественных медицинских аппаратов, аналогичных зарубежным, и внедрение телекоммуникаций в медицину. В этот раз на встрече речь шла о роли инноваций в сфере здравоохранения, — сообщили в пресс-службе ГКБ № 67.