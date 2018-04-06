В горбольнице №67 Хорошево-Мневников обсудили инновации в медицине 

В горбольнице № 67 района Хорошево-Мневники прошла очередная встреча администрации с представителей медицинского кластера Технопарк «Строгино» и Научного парка МГУ.
— Наши организации активно сотрудничают по многим проектам, в числе которых использование бактериофагов, молекулярно-генетическая лаборатория, разработка отечественных медицинских аппаратов, аналогичных зарубежным, и внедрение телекоммуникаций в медицину. В этот раз на встрече речь шла о роли инноваций в сфере здравоохранения, — сообщили в пресс-службе ГКБ № 67.
Технопарк «Строгино» является единственным технопарком в Москве, в котором реализован полный цикл поддержки проекта от идеи и до организации производства, а Научный парк МГУ — один из старейших технологических парков России — является стартовой площадкой для эффективной реализации интеллектуальной деятельности. (ео)