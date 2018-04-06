Ещё
В горбольнице №67 Хорошево-Мневников обсудили инновации в медицине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В горбольнице №67 Хорошево-Мневников обсудили инновации в медицине 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В горбольнице № 67 района Хорошево-Мневники прошла очередная встреча администрации с представителей медицинского кластера Технопарк «Строгино» и Научного парка МГУ.
— Наши организации активно сотрудничают по многим проектам, в числе которых использование бактериофагов, молекулярно-генетическая лаборатория, разработка отечественных медицинских аппаратов, аналогичных зарубежным, и внедрение телекоммуникаций в медицину. В этот раз на встрече речь шла о роли инноваций в сфере здравоохранения, — сообщили в пресс-службе ГКБ № 67.
Технопарк «Строгино» является единственным технопарком в Москве, в котором реализован полный цикл поддержки проекта от идеи и до организации производства, а Научный парк МГУ — один из старейших технологических парков России — является стартовой площадкой для эффективной реализации интеллектуальной деятельности. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В Хорошеве-Мневниках нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны Международный день птиц отметили в детской библиотеке Хорошево-Мневников По требованию Хорошевской прокуратуры в детском спортклубе устранены нарушения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов80
На Украине угрожают взорвать Крымский мост405
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками629
В РФ нашли секретную программу «Новичок»78
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение