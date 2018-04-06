Международный день птиц отметили в детской библиотеке Хорошево-Мневников

В детской библиотеке № 242 Хорошево-Мневников прошло мероприятие «Симфония веселых трелей», приуроченное к Международному дню птиц.

— Участниками мероприятия стали учащиеся третьих классов школы № 1515. Ребята расширили свои знания о птицах нашего края, учились по внешнему виду определять систематические группы птиц, различать отряды пернатых, учились работать в команде, — рассказали сотрудники библиотеки.

В завершение школьники поучаствовали в викторинах и играх, а также совершили экскурсию по библиотеке и познакомились с историей появления праздника «Неделя детской и юношеской книги». (ео)