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Международный день птиц отметили в детской библиотеке Хорошево-Мневников
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Международный день птиц отметили в детской библиотеке Хорошево-Мневников 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В детской библиотеке № 242 Хорошево-Мневников прошло мероприятие «Симфония веселых трелей», приуроченное к Международному дню птиц.
— Участниками мероприятия стали учащиеся третьих классов школы № 1515. Ребята расширили свои знания о птицах нашего края, учились по внешнему виду определять систематические группы птиц, различать отряды пернатых, учились работать в команде, — рассказали сотрудники библиотеки.
В завершение школьники поучаствовали в викторинах и играх, а также совершили экскурсию по библиотеке и познакомились с историей появления праздника «Неделя детской и юношеской книги». (ео)
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