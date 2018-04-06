Новый физкультурно‑оздоровительный комплекс построили во Фрязине

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку построенного в подмосковном Фрязине физкультурно-оздоровительного комплекса на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации, комплекс готовят к открытию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Извещение об окончании строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном поступило в Главгосстройнадзор Московской области. ФОК с бассейном расположен по адресу: улица Нахимова, дом 23А городского округа Фрязино . На объекте проведена проверка соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев

По его словам, заказчиком объекта выступает администрация городского округа Фрязино.

В двухэтажном здании спортивного комплекса на площади 1904 квадратных метра разместились бассейн с раздевалками и душевыми, гардероб, зал для силовых тренировок, вспомогательные и технические помещения. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.