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Новый физкультурно‑оздоровительный комплекс построили во Фрязине
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Новый физкультурно‑оздоровительный комплекс построили во Фрязине 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области провел проверку построенного в подмосковном Фрязине физкультурно-оздоровительного комплекса на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации, комплекс готовят к открытию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Извещение об окончании строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном поступило в Главгосстройнадзор Московской области. ФОК с бассейном расположен по адресу: улица Нахимова, дом 23А городского округа Фрязино. На объекте проведена проверка соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
По его словам, заказчиком объекта выступает администрация городского округа Фрязино.
В двухэтажном здании спортивного комплекса на площади 1904 квадратных метра разместились бассейн с раздевалками и душевыми, гардероб, зал для силовых тренировок, вспомогательные и технические помещения. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения.
На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.
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