К Пасхе в Курске увеличат количество общественного транспорта

Добавятся специальные маршруты автобусов и троллейбусов, курсирующих в том числе до кладбищ

Пресс-служба администрации г. Курска сообщает, что в ночь с 7 на 8 апреля по два микроавтобуса будут двигаться по маршрутам:

«ул. Малышева — магазин «Полёт»

«Волокно — ж/д вокзал»

«Авиацентр — ул. 2-ая Агрегатная»

«Северо-западный микрорайон — проспект им. А. Дериглазова»

«Северо-западный микрорайон — ул. 3-я Агрегатная»

«проспект Клыкова — ул. Бойцов 9-й дивизии — магазин «Полёт»

В Светлое Воскресенье (8 апреля) с 8.00 до 17.0 будет увеличено количество транспорта МУП «ПАТП г. Курска». Так на востребованных направлениях будут работать:

«Льговский поворот — Южное кладбище» — 7 автобусов.

«Северное кладбище — Южное кладбище» — 8 автобусов.

«пл. Комарова — Северное кладбище» — 5 автобусов.

Помимо указанного количества, будут курсировать следующие маршруты:

«ул. Крюкова — Северное кладбище — д. Татаренково» (№ 72) — 14 единиц

«ул. Косухина — Северное кладбище (по ул. Запольной)» — 3 единицы

«ул. Комарова — ул. Светлая» (№ 98) — 3 единицы

«ул. Косухина — проспект Клыкова — ул. Сумская — Южное кладбище» — 5 единиц

«Северо-западный микрорайон — Южное кладбище — 5 единиц

«Северное кладбище — Южное кладбище» — 8 единиц

На маршрутах «Красная площадь — ККПФ», «Льговский поворот — ККПФ» в этот день будут работать 18 троллейбусов. По информации пресс-службы городской администрации, для безопасности пассажиров на конечных остановках маршрутов будут дежурить работники полиции.