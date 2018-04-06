К Пасхе в Курске увеличат количество общественного транспорта 

Добавятся специальные маршруты автобусов и троллейбусов, курсирующих в том числе до кладбищ
Пресс-служба администрации г. Курска сообщает, что в ночь с 7 на 8 апреля по два микроавтобуса будут двигаться по маршрутам:
«ул. Малышева — магазин «Полёт»
«Волокно — ж/д вокзал»
«Авиацентр — ул. 2-ая Агрегатная»
«Северо-западный микрорайон — проспект им. А. Дериглазова»
«Северо-западный микрорайон — ул. 3-я Агрегатная»
«проспект Клыкова — ул. Бойцов 9-й дивизии — магазин «Полёт»
В Светлое Воскресенье (8 апреля) с 8.00 до 17.0 будет увеличено количество транспорта МУП «ПАТП г. Курска». Так на востребованных направлениях будут работать:
«Льговский поворот — Южное кладбище» — 7 автобусов.
«Северное кладбище — Южное кладбище» — 8 автобусов.
«пл. Комарова — Северное кладбище» — 5 автобусов.
Помимо указанного количества, будут курсировать следующие маршруты:
«ул. Крюкова — Северное кладбище — д. Татаренково» (№ 72) — 14 единиц
«ул. Косухина — Северное кладбище (по ул. Запольной)» — 3 единицы
«ул. Комарова — ул. Светлая» (№ 98) — 3 единицы
«ул. Косухина — проспект Клыкова — ул. Сумская — Южное кладбище» — 5 единиц
«Северо-западный микрорайон — Южное кладбище — 5 единиц
«Северное кладбище — Южное кладбище» — 8 единиц
На маршрутах «Красная площадь — ККПФ», «Льговский поворот — ККПФ» в этот день будут работать 18 троллейбусов. По информации пресс-службы городской администрации, для безопасности пассажиров на конечных остановках маршрутов будут дежурить работники полиции.