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Общественный транспорт изменит маршруты в день тестового матча на стадионе «Нижний Новгород»
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Общественный транспорт изменит маршруты в день тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В частности, 15 апреля с 05:00 до 23:59 путь следования автобусов маршрутов №№18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138 будет временно сокращен до остановки «ФОК Мещерский».
Движение автобусов маршрута № Т-24 («Улица Бурнаковская» — «Нижне-Волжская набережная») будет временно организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, Канавинскому мосту и далее — по маршруту. В обратном направлении — по той же схеме.
Напомним, ранее была опубликована схема изменения движения транспорта в день тестового матча 15 апреля на стадионе «Нижний Новгород».
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