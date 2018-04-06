15 апреля до «Седьмого неба» не доехать на общественном транспорте

15 апреля всем посетителям ТРЦ «Седьмое небо» придётся немного пройтись пешком, потому что до комплекса их не довезут. В этот день пройдёт первый футбольный матч, который носит характер тестового, и транспорт определённых маршрутов поменяет свою схему движения с пяти утра до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Временно сократят свой путь следования маршрутки и автобусы № 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138. Они будут доезжать до остановки «ФОК Мещерский» и двигаться обратно по такой же схеме.

Движение маршрутки № Т-24, которая едет от «Улицы Бурнаковской» до «Нижне-Волжской набережной», временно будет организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, по Канавинскому мосту — затем по собственному маршруту. В обратном направлении действует та же схема.

Ранее мы сообщали о том, как жители Мещеры смогут пользоваться автомобилями в дни ЧМ-2018 и о перекрытии половины Мещеры и Звездинки в день первого тестового матча.