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15 апреля до «Седьмого неба» не доехать на общественном транспорте
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15 апреля до «Седьмого неба» не доехать на общественном транспорте 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
15 апреля всем посетителям ТРЦ «Седьмое небо» придётся немного пройтись пешком, потому что до комплекса их не довезут. В этот день пройдёт первый футбольный матч, который носит характер тестового, и транспорт определённых маршрутов поменяет свою схему движения с пяти утра до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Временно сократят свой путь следования маршрутки и автобусы № 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138. Они будут доезжать до остановки «ФОК Мещерский» и двигаться обратно по такой же схеме.
Движение маршрутки № Т-24, которая едет от «Улицы Бурнаковской» до «Нижне-Волжской набережной», временно будет организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, по Канавинскому мосту — затем по собственному маршруту. В обратном направлении действует та же схема.
Ранее мы сообщали о том, как жители Мещеры смогут пользоваться автомобилями в дни ЧМ-2018 и о перекрытии половины Мещеры и Звездинки в день первого тестового матча.
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