МККК заявил о 30 тысячах пропавших без вести за годы войны на Балканах

"Число пропавших на Западных Балканах за годы военного конфликта составляет 30 тысяч человек. Мы смогли помочь 20 тысячам человек. Но остаются еще тысячи семей, которые не могут найти своих близких. Это очень печальная глава в их жизни", — заявил Виаль на брифинге.

Он подчеркнул, что поиск пропавших и поддержка семей — это важная часть работы МККК в Европе и Азии.