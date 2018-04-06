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МККК заявил о 30 тысячах пропавших без вести за годы войны на Балканах
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МККК заявил о 30 тысячах пропавших без вести за годы войны на Балканах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Число пропавших без вести на Западных Балканах за годы военного конфликта составляет 30 тысяч человек, заявил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в Европе и Центральной Азии Патрик Виаль.
"Число пропавших на Западных Балканах за годы военного конфликта составляет 30 тысяч человек. Мы смогли помочь 20 тысячам человек. Но остаются еще тысячи семей, которые не могут найти своих близких. Это очень печальная глава в их жизни", — заявил Виаль на брифинге.
Он подчеркнул, что поиск пропавших и поддержка семей — это важная часть работы МККК в Европе и Азии.
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