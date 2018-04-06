Коган проверил ход работы по дегазации на полигоне «Лесная» в Серпухове 

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган проверил ход работ по дегазации на полигоне ТБО «Лесная» в Серпухове. Сейчас сюда завозят грунт, но его не хватает.
Но главное: все готово к дегазации — установлено 20 скважин. Пока что они в режиме ожидания. Высокотемпературный факел привезут в июне из Австрии. Тогда начнется непрерывный процесс дегазации. Скважины пронзают мусорные горы насквозь, их глубина 20 метров. Чтобы не произошла утечка газа — изоляция со всех сторон. Работать круглые сутки и сжигать 2,5 тысячи кубов свалочного газа в час — такова задача факела.
Сейчас на полигоне все готово к внедрению автоматизированной системы контроля. С 15 апреля здесь появится шлагбаум.
Полный контроль за техникой: это и номера машин, и компании, и перевозчики, вес, который они везут
— Максим Белолипецкий, директор по развитию полигона ТБО «Лесная».
Деньги на модернизацию вкладывает собственник полигона вместе с инвесторами. На дегазацию уйдет около 200 миллионов рублей. Ежедневно в Министерство экологии присылают отчет о работе.