Коган проверил ход работы по дегазации на полигоне «Лесная» в Серпухове

Но главное: все готово к дегазации — установлено 20 скважин. Пока что они в режиме ожидания. Высокотемпературный факел привезут в июне из Австрии . Тогда начнется непрерывный процесс дегазации. Скважины пронзают мусорные горы насквозь, их глубина 20 метров. Чтобы не произошла утечка газа — изоляция со всех сторон. Работать круглые сутки и сжигать 2,5 тысячи кубов свалочного газа в час — такова задача факела.

Сейчас на полигоне все готово к внедрению автоматизированной системы контроля. С 15 апреля здесь появится шлагбаум.

Полный контроль за техникой: это и номера машин, и компании, и перевозчики, вес, который они везут

— Максим Белолипецкий, директор по развитию полигона ТБО «Лесная».

Деньги на модернизацию вкладывает собственник полигона вместе с инвесторами. На дегазацию уйдет около 200 миллионов рублей. Ежедневно в Министерство экологии присылают отчет о работе.