У пруда в московском парке «Измайлово» заметили ондатру 

Экологи заметили ондатру недалеко от пруда в столичном парке «Измайлово». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.
"Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы, но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком", — говорится в сообщении.
На природных территорию Восточного округа столицы проживает сразу несколько семейных групп ондатр. Следы лап этих животных встречаются у водоемов парков «Косинский» и «Измайлово».