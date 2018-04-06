У пруда в московском парке «Измайлово» заметили ондатру

Экологи заметили ондатру недалеко от пруда в столичном парке «Измайлово». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.

"Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы , но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком", — говорится в сообщении.

На природных территорию Восточного округа столицы проживает сразу несколько семейных групп ондатр. Следы лап этих животных встречаются у водоемов парков «Косинский» и «Измайлово».