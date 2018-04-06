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У пруда в московском парке «Измайлово» заметили ондатру
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У пруда в московском парке «Измайлово» заметили ондатру 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Экологи заметили ондатру недалеко от пруда в столичном парке «Измайлово». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.
"Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы, но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком", — говорится в сообщении.
На природных территорию Восточного округа столицы проживает сразу несколько семейных групп ондатр. Следы лап этих животных встречаются у водоемов парков «Косинский» и «Измайлово».
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