Родственники погибших при крушении Ан-148 потребовали ежемесячной компенсации от перевозчика

Сразу две семьи обратились в Советский суд Орска с исками к компаниям «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» на возмещение материального ущерба и морального вреда, а также на ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца, пишет оренбургское издание 56orb.ru.

Родные погибших уверены, что размер причиненного им вреда в разы больше той суммы, которую им выплатили. В Советском районном суде Орска изданию рассказали, что в настоящее время оба иска приняты в производство и проходят процедуру подготовки к судебному разбирательству. Еще одно похожее дело будет рассматривать также Октябрьский районный суд Орска: заседание назначено на начало мая.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье . На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.