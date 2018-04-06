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Родственники погибших при крушении Ан-148 потребовали ежемесячной компенсации от перевозчика
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Родственники погибших при крушении Ан-148 потребовали ежемесячной компенсации от перевозчика 

Rambler News Service 35 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сразу две семьи обратились в Советский суд Орска с исками к компаниям «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» на возмещение материального ущерба и морального вреда, а также на ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца, пишет оренбургское издание 56orb.ru.
Родные погибших уверены, что размер причиненного им вреда в разы больше той суммы, которую им выплатили. В Советском районном суде Орска изданию рассказали, что в настоящее время оба иска приняты в производство и проходят процедуру подготовки к судебному разбирательству. Еще одно похожее дело будет рассматривать также Октябрьский районный суд Орска: заседание назначено на начало мая.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Ан-148 — украинский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, эксплуатируется в КНДР, Украине, а также в трех российских авиакомпаниях — «Ангара», Специальный летный отряд «Россия» и «Саратовские авиалинии» — и двух ведомствах: МЧС и Минобороны России.
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