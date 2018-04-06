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В югорской столице стало на один памятник истории больше
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В югорской столице стало на один памятник истории больше 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Еще одно здание окружного центра включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.
Согласно приказу Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры, к числу памятников истории отнесено здание первой радиотелеграфной и электрической станции в Самарово. Одноэтажное кирпичное строение, расположенное в районе Нагорного переулка было возведено в 1926 году. Предметом охраны станет не только само здание, но и внешняя объемно-пространственная композиция, архитектурно-художественное оформление, а также пространственно-планировочная структура интерьера в пределах капитальных стен и перекрытий.
Стоит добавить, что ранее в список объектов культурного наследия были включены здание первой электростанции Ханты-Мансийска, а также городища Самаров городок, Увал, Самарово и поселение Горное.
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