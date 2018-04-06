Почему российские школьники предпочли жизнь в клетке

Опрос старшеклассников, проведенный писателем Дмитрием Быковым на тему: как современные подростки воспринимают место России в мире, свободу и путинизм, шокировало как самого Быкова, так и его читателей.

Подавляющее большинство 8-классников высказались в том смысле, что, во-первых, «жить в мифе лучше, чем в реальности» (видимо, такая реальность их окружает, что жить в ней не хочется).

Во-вторых, что железный занавес — это совсем не больно, потому что «даже родители не могут детей полностью контролировать, а уж спецслужбы и подавное» (нам не страшен серый волк).

Наконец, многие школьники заявили, что им совершенно не хочется увидеть своими глазами Америку или Европу, когда есть Байкал (никто не спорит, что это тоже прекрасное место).

Комментаторы читателей блога Быкова были в натуральной панике.

Это поколение еще не знает пустых магазинов и нищету. Оно думает, что можно жить одними мифами. Дети оказались заложниками взрослых игр. Мне кажется, они пытаются как-то справиться с той ненормально ситуацией граждан страны с очень скверной репутацией. Дети ищут объяснения, им очень трудно быть объективными. Это понятно. И жалко их. По-моему, эти дети просто глупы. Не наивны в силу юного возраста, а именно неразвиты интеллектуально. Их проблема — неумение и/или нежелание мыслить самостоятельно.

Перепечатать здесь все полторы тысячи комментариев невозможно, но общий тон понятен.

Алексей Рощин. Комментаторам этого исследования совсем не нужно рвать на себе волосы из-за того, что «не та молодежь теперь пошла». Все может быть на самом деле не так трагично, предполагает ведущий эксперт Центра политических технологий

Прежде всего, надо разобраться в том, почему на вопросы Дмитрия Быкова его ученики дали именно такие ответы, и в том, можно ли принимать эти ответы за чистую монету.

Детки из клетки

Поставьте себя в положение восьмиклассника, которому учитель (или вообще взрослый) задает тему сочинения с вопросом, в котором школьник не может быть компетентен просто в силу возраста, предлагает мысленный эксперимент Рощин.

«Ребенок очень хорошо чувствует, что взрослый хочет от него услышать: он читает ответ уже в том, как поставлен вопрос, это азбука социологических опросов. Что такое «железный занавес», школьник не знает, он при нем не жил. Но он постоянно слышит у себя в семье, по телевизору, на улицах, что вот коварная Америка спит и видит, как захватить вольнолюбивую Россию. Что мы, россияне, никого не боимся. И естественно, что школьник, желая получить «пятерку», пишет именно то, что от него, как он думает, ожидает услышать учитель, даже если этот учитель — Дмитрий Быков», — сказал «Ридусу» социолог.

Дело еще и в том, что сочинения писали восьмиклассники — то есть еще скорее дети, чем подростки, и «возраст несогласия» у них еще впереди.

Мой сын-третьеклассник, придя из школы 19 марта, поделился наблюдениями: «У меня в классе родители всех ребят голосовали за Путина, и только у одного — за Грудинина». И добавил разочарованно: «Зря я их призывал голосовать за Явлинского, никто не послушался».

Было бы куда интереснее провести такой же опрос среди 11-классников, у которых такой «возраст несогласия» будет уже в полном разгаре, предполагает Рощин.

«С одной стороны, я не исключаю, что и в выпускном классе большинство школьников тоже написали бы сочинение в том же духе — но причины будут уже другими, главная из которых называется неприличным словом «конформизм». Только в 8 классе такой конформизм еще неосознанный, инстинктивный — «мама сказала, что нельзя пить сырую воду, вот я и не пью». А в 11 классе это может быть уже осознанной позицией: зачем мне создавать себе проблемы, если плетью обуха все равно не перешибешь?» — говорит эксперт.

Жестяной занавес

Впрочем, очень может быть так, что комментаторы блога Быкова кручинятся вполне по делу.

«Вера в то, что молодежи свойственно бунтовать — это в значительной степени миф, исходящий из среды советской интеллигенции, которая переносит свое мировосприятие на новое поколение. Однако молодежный бунт связан не только с внутренними — гормональными — причинами. Он случается — или не случается — еще и в силу множества внешних факторов, таких как демография и экономика», — указывает социолог.

С этим сложно спорить: иначе бы бунтарский 1968 год происходил раз в десятилетие. Но поколение хиппи оказалось тупиковой ветвью эволюции, не дав потомства (в психо-социологическом смысле, конечно).

По мнению Рощина, склонность молодежи к ниспроверганию основ возрастает в периоды бэби-бума, и резко снижается в те десятилетия и в тех странах, где происходит старение населения. Россия (и Европа) в 21 веке переживает как раз такой период.

«Когда вокруг подростка множество сверстников, возникает естественная конкуренция — за оценку взрослых, за внимание девушек, позднее — за успехи в институте, в поиске работы. В такой среде ценятся яркие, неординарные личности, умеющие разрывать шаблоны. А когда детей мало, они начинают ощущать себя в центре внимания, привыкают к комфорту, и у них просто нет мотивации из этой зоны комфорта выходить. Отсюда и проистекает конформизм современной российской молодежи, который на ее языке выражается фразой «Сделаю, что хотите, только отстаньте от меня!» — говорит эксперт.

Но вот было бы безумно интересно проследить, сколько из тех школьников, которые толпами ходят тусить на митинги «определенных политических сил» после занятий, написали за час до этого в школе «правильные» сочинения? — продолжает мысленно экспериментировать Рощин: «Вот тогда и стало бы ясно, надо ли комментаторам Быкова рвать на себе волосы из-за конформизма подрастающего поколения».