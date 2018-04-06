Главное за неделю в регионах РФ. «Неожиданные» паводки, плавучие отели и пенсия — для слабаков

ЦФО Воронежская область

Избран новый мэр Воронежа

Депутаты воронежской гордумы избрали новым главой города Вадима Кстенина. Его кандидатуру поддержали 25 депутатов. Конкурент Кстенина Руслан Кочетов набрал пять голосов. Еще пять бюллетеней признали недействительными.

Кстенин стал главой Воронежа вместо ставшего губернатором Александра Гусева. Гусев не скрывал, что Кстенин является его ставленником, и призывал депутатов его поддержать.

Политолог Владимир Слатинов:

«Кстенин — явный фаворит и креатура врио губернатора. Это человек из его команды в бытность мэром, и Гусев не скрывал, что он его протеже. Выбор Кстенина — это и попытка сформировать свою команду, и найти свой политический стиль, сохраняя при этом преемственность».

Московская область

На митинг против полигона «Ядрово» вышли шесть тысяч жителей Волоколамска

В воскресенье, 1 апреля, состоялся новый митинг против мусорного полигона Ядрово. Его участники потребовали закрытия свалки, отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы района Андрея Вихарева, а также освобождения одного из организаторов митингов против полигона Артема Любимова, который был задержан накануне акции. На следующий день Любимов был приговорен к 15 суткам ареста.

Губернатор Подмосковья намерен идти на новый срок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что готовится принять участие в выборах главы региона. «Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», — сказал он.

Заявление Воробьева было сделано на фоне массовых выступлений против свалок в регионе. Кроме акций в Волоколамске следует отметить ситуацию в Коломне, где местные жители перекрыли для мусоровозов дорогу к полигону «Воловичи».

Политолог Павел Салин:

«Данное заявление могло быть сделано без согласования с Администрацией президента. При этом слова Воробьева являются определенным месседжем элитам, а не началом его неофициальным избирательной кампании. Это заявление является ответом на появившиеся слухи, что позиции губернатора ослабли, что он может не выдвинуть свою кандидатуру, либо федеральный центр не решится его поддерживать на выборах. Воробьев решил показать элитам и оппонентам, что чувствует себя уверенно».

Владимирская область

Пресс-секретарь владимирского губернатора ушла на пенсию

Рита Шляхова, пресс-секретарь и подруга губернатора Владимирской области Светланы Орловой, ушла на пенсию. Ее отставка произошла через шесть месяцев после ареста ее супруга Виктора Шляхова.

С октября 2017 года Шляхтов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток на общую сумму 3 млн рублей, злоупотреблении должностными полномочиями и хищении в крупном размере.

Политолог, эксперт Фонда развития гражданского общества Роман Евстифеев:

«Уход Риты Борисовны более плодотворен, чем ее пребывание в должности. Сама ситуация какая-то двусмысленная, и в ней государственному служащему лучше оставить свой пост. А пенсионный возраст позволяет это сделать относительно безболезненно.

Видимо, такое решение было принято, чтобы не усложнять ситуацию губернатору, потому что наличие таких уголовных дел в семье ее доверенных лиц говорит о слабости главы региона и представляет риски для нее».

УрФО

Свердловская область

Екатеринбург проверили ревизоры ЭКСПО На этой неделе два дня в уральской столице работала инспекционная комиссия Международного бюро выставок. Заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес вспомнил свой визит в Екатеринбург пятилетней давности, когда столица Среднего Урала боролась за право проведения ЭКСПО -2020, и отметил, что городская инфраструктура за это время изменилась к лучшему. Кроме того, делегация отметила, что успешное проведение Олимпийских игр в Сочи и предстоящий Чемпионат мира по футболу, — серьезная заявка на победу, так как являются хорошим опытом в проведении международных мероприятий. Завершили свой визит в Россию представители МВБ в Москве, где встретились с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой назвал проект, который предложила российская сторона очень привлекательным и целесообразным с экономической и политической точек зрения. «Мы действительно готовились тщательно. Мы рассказали о городе, его истории. Мы сделали все возможное, чтобы вы увидели, что это — не спонтанное решение. Мы пообщались со многими представителями гражданского общества, детально рассказали о социологических исследованиях перед тем, как подавать заявку. Из 30 тысяч опрошенных в Свердловской области 90% поддерживают проведение выставки. Между тем, как будет принято решение, будет еще проведена серьезная работа», — подвел итоги встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Закон об отмене прямых выборов мэра подписан главой региона Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Закон подписан 5 апреля, в силу он вступит 16 апреля. Напомним, законопроект по отмене прямых выборов главы города был инициирован главой региона, внесен на рассмотрение в ЗакСО и одобрен депутатами. Теперь главу Екатеринбурга будут избирать не на прямых выборах, а депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Мэр получает расширенные полномочия и является хозяйственником. «Я полагаю, система выборов мэра, которую мы установили законом, — это надолго. Это не один цикл и это не решение какой-то проблемы под выборы этого года. Нет. Мы на самом деле говорим о системе, которая должна работать и работать достаточно долго. Выбранный мэр будет понятен большему сообществу муниципалитета», — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя ЗакСО Виктор Шептий.

Челябинская область

В Челябинске начался процесс над 31 перевозчиком

Управление антимонопольной службы России начало рассмотрение жалобы городской администрации на владельцев маршрутных такси, в ноябре прошлого года синхронно поднявших стоимость проезда с 23 до 25 рублей. В УФАС видят в данной ситуации признаки антиконкурентного сговора. Представитель управления транспорта Ирина Бирюкова потребовала предоставить доказательства обоснованности одновременного повышения цен на проезд. Юристы перевозчиков заявили, что одновременное подорожание маршруток является совпадением. В качестве причин повышения платы они назвали экономические: подорожание топлива и запчастей, а также автомобильных шин, инфляцию. Обоснованием стало и то, что водителю без кондуктора проще принять от пассажира 25 рублей, чем 23, и дать сдачу. Рассмотрение дела было отложено, так как УФАС потребовались дополнительные документы перевозчиков. «Как показывает практика, в России нет ни одного города, где тарифы перевозчиков различались бы. У нас дублируются многие маршруты, так что изменение цены на одном автоматически вызывает изменения и на других. Это ошибка составителей маршрутной сети. Кроме того, как указал еще в 2012 году арбитражный суд Самарской области, перевозчики как конкуренты взаимно влияют друг на друга даже без переговоров и письменных договоренностей. Кроме того, есть экономически обоснованные причины», — прокомментировала позицию перевозчиков представитель ИП Осинского и ООО «КумирАвтолайн» и «КумирАвтолайн 2» Елена Матишова. Правительство Челябинской области провело оптимизацию своих средств массовой информации.

ГАО «Южноуральская панорама» и ГУ «Издательский дом „Губерния“ объединили в единое юрлицо. При этом, издания планируется сохранить: они продолжат выходить в прежнем формате, перестановки внутри коллективов не анонсируются. Генеральным директором нового медиахолинга стал журналист, медиа-менеджер Сергей Филичкин. Ранее занимавшая пост директора „Губернии“ Ольга Юрова не лишилась своих полномочий: в статусе теперь уже заместителя она сохранила свой функционал по работе с районными, муниципальными изданиями.

»В Челябинской области было два юридических лица, которые существовали в абсолютно одинаковых организационно-правовых формах и выполняли очень схожий функционал, но для разной аудитории. Это ГАО «Южноуральская панорама» и ГУ «Издательский дом „Губерния“. Было принято решение оптимизировать управленческую структуру, сформировать одно юридическое лицо при сохранении всех изданий, которые выходили. Учредителем данных изданий выступает Издательский дом „Губерния“, именно поэтому было принято решение, что из двух юрлиц останется именно „Губерния“, — прокомментировал ситуацию начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Курганская область

Комиссия РУДН оставила и. о. ректору КГУ Константину Прокофьеву ученую степень

28 марта комиссия диссертационного совета РУДН проголосовала за оставление и. о. ректора КГУ Константину Прокофьеву ученой степени кандидата наук. В РУДН не видят повода для обсуждения книги, которая появилась после уличения ректора в плагиате. Решение комиссии РУДН будет направлено в ВАК, которую возглавляет ректор РУДН Владимир Филиппов. „Это все искусственно создаваемая ситуация. Человек образованный, защитился и сейчас подтвердил в очередной раз свою состоятельность. Совет ректоров вообще такие вещи не рассматривает, мы общественная организация. Это должен рассматривать ВАК“, — прокомментировал ситуацию ректор КГСХА Владимир Левитский.

У главы Щучанского района прошли обыски Одним из главным событий недели эксперты считают уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летнего генерального директора ООО „СтройРегион“ Смбата Асряна. Курганский городской суд заключил его под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. При этом на возможное оказание покровительства предприимчивому коммерсанту также проверяется глава Щучанского района Курганской области Петр Чикишев. У него дома и в рабочем кабинете были проведены обыски. „По версии следствия, в 2015 году подозреваемый, в рамках заключенного договора на капитальный ремонт зданий одного из социальных объектов в городе Щучье Курганской области, используя свое служебное положение лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, обеспечил подготовку и лично подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных руководимым им предприятием работ. Под влиянием обмана со стороны подозреваемого представителями учреждения были приняты и оплачены с завышенной стоимостью и фактически невыполненные ООО „СтройРегион“ работы, чем причинен ущерб на сумму не менее 5,8 млн рублей, которые были похищены последним и использованы в собственных интересах“, — прокомментировали ситуацию в региональном СУ СКР.

Тюменская область

Тюмень и Павлодар нашли главную выгоду от сотрудничества

Тюмень посетила делегация Павлодарской области республики Казахстан. Первые лица двух регионов обсудили варианты сотрудничества в экономике, промышленности и других сферах. Как отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, Тюменская область входит в число лидеров среди российских субъектов по инвестиционной привлекательности и развитию малого и среднего бизнеса.

»Нам важно не переманивать друг у друга инвесторов, а найти те ниши, где наши предприятия были бы полезны друг другу. Например, у коллег есть дешевая энергия, у нас есть индустриальные парки, где практически бесплатно предоставляется вся инфраструктура. Все это нужно обсуждать. Мы уже договорились, что к осени отработаем соглашения. Документ должен быть не декларативным, а максимально предметным и деловым, в нем уже должны быть конкретные предложения и цифры. Он должен стать для нас руководством к действию как минимум на ближайшие 2-3 года», — отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Полиция возбудила новое дело о хищениях в ТИУ Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения во время закупок в Тюменском индустриальном университете. По предварительным данным, университет провел электронный аукцион на поставку винтовых забойных двигателей, по итогам которого с одной из коммерческих фирм был заключен договор на 54 миллиона рублей. Однако двигатели в университет не были поставлены, а денежные средства похищены.

«Следственное управление УМВД России по городу Тюмени возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ХМАО-Югра

В Югре появится единый оператор грантов для соцориентированных НКО В Югре будет создан единый оператор для господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Официальной площадкой для подачи заявки в электронной форме и размещения подробной информации о предоставлении гранта губернатора станет портал развития гражданского общества «Югражданин.рф».

«Это сделано для того, чтобы общественники меньше беспокоились о заполнении бесконечных документов, бумаг, а больше думали о людях, которым адресованы их инициативы», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Чистая прибыль «ЮТэйр» по РСБУ упала в 11 раз Чистая прибыль авиакомпании «ЮТэйр» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 101,085 млн рублей, что ниже показателей 2016 года в 11 раз. Выручка перевозчика уменьшилась на 3,2% — до 55 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась в шесть раз — до 168,6 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 644,2 млн рублей против 1,44 млрд рублей в 2016 году. При этом долгосрочные обязательства компании в 2017 году выросли до 83,82 млрд рублей, а краткосрочные — снизились до 10 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок возросла на 5,8% до 2,7 млрд рублей.

«В 2018 году Utair планирует превысить план по бизнес-показателям благодаря эффективному управлению маршрутной сетью, тарифной политике и рекламной поддержке», — рассказал финансовый директор компании Игорь Петров.

ЯНАО

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении собак на ребенка в Салехарде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела о нападении собак на ребенка в Салехарде. Напомним, стая собак напала на мальчика, когда он шел на детскую площадку.

«Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям всех без исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, а также установить все причины и условия, приведшие к случившемуся, и принять меры к исключению таких ситуаций впредь», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Легендарный защитник КМНС ушел с поста вице-спикера Заксобрания Ямала

На внеочередном заседании Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа парламентарии досрочно, с 12 апреля, освободили от депутатских полномочий Сергея Харючи, избранного от Тазовского одномандатного избирательного округа № 3. Решение принято на основании личного заявления.

«Слагая свои парламентские полномочия, я сосредоточу все свои усилия на том, чтобы оленеводы могли полноценно участвовать в определении политики государств на арктических территориях. Я продолжу служить верой и правдой своему народу и соотечественникам», — рассказал Сергей Харючи.

СЗФО

Санкт-Петербург

Вспомнили теракт в метро

На этой неделе в Петербурге вспоминали жертв теракта в метро 3 апреля прошлого года. В результате взрыва в вагоне между станциям «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, более сотни пострадали. В первую годовщину трагедии в северной столице прошли траурные мероприятия, в частности, возложение цветов у импровизированного мемориала у «Техноложки» — открытие настоящего сейчас обсуждается. Впрочем, городские власти обошлись без митингов и речей — губернатор Георгий Полтавченко и спикер заксобрания Вячеслав Макаров просто возложили цветы вместе с горожанами.

Уже на следующий день глава городского парламента высказался в частном порядке. «Я убежден и еще раз это повторю, что за все эти преступления страшные должна быть введена смертная казнь, есть и другие тяжелейшие преступления, но за терроризм должно быть однозначно введена смертная казнь — это будет отрезвлять», — сказал Макаров. 3 апреля официальное заявление сделал и СК. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела находится на финальной стадии, установлены все причастные лица установлены.

Комиссия ЦИК уехала без шума

Ревизионная комиссия ЦИК, которая начала работу в городе в понедельник, завершила проверку за три дня. Это выглядят странно на фоне заявлений Эллы Памифловой о многочисленных нарушениях на выборах в Петербурге и слухов о претензиях ЦИК к массированной «чистке» списков избирателей, когда якобы несколько десятков тысяч обычно не голосующих петербуржцев открепили в другие регионы, что заметно повлияло на показатели явки в городе. Главный ревизор, член ЦИК Александр Кинев, тем не менее констатировал в разговоре с петербургскими СМИ, что «явление было не случайным и характерным не для одного района» и «это общегородская спланированная акция», но не сказал о ее масштабах.

«Много шума, результат нулевой. Кинев очень аккуратно все заявил: он сказал, что мы не можем установить, кем были написаны это заявления, почерковедческая экспертиза — это не наша компетенция, и так далее. Памфилова сама не приехала (хотя и обещала), комиссия никаких прямых выводов не сделала, собрала пачку бумаг. Это выглядит как разведка ситуации в Петербурге, подготовка к тому, чтобы отстраивать ситуацию под 2019 год — выборы губернатора и муниципальные выборы, нежели как попытка разобраться в том, что было сейчас. Отчетность сдана, даже наказание вынесено — глава горизбиркома Виктор Панкевич лишен премии, все — тема закрыта. Большие ожидания и грозные высказывания в данной ситуации закончились ничем», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников.

По Неве поплывут гостиницы

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, который позволит открывать в городе частные плавучие гостиницы. Как отмечают авторы инициативы, скорость развития номерного фонда в северной столице заметно отстает от роста числа туристов. В этом году в Петербурге их ожидается около 8 млн, в том числе болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира по футболу.

«У нас на рынке есть провал в сегменте «три звезды», потому что у них окупаемость ниже, чем у «четверок» и «пятерок», это где-то 10, а то и 15 лет, а если кредит взят хотя бы под 10%, на длинной дистанции это уже больно для бизнеса. При условии того, что длинных денег нет, а в центре действуют жесткие ограничения на строительство и перепланировку, да и участков особо под это дело нет, то можно говорить, что плавучие гостинцы будут востребованы. Особенно в разрезе борьбы с хостелами, в которой пока не понятно кто победит. Если хостелы обяжут получать разрешение от всех жильцов дома, да даже подъезда, то у нас резко возрастет дефицит номерного фонда», — сказал «ФедералПресс» шеф-редактор издания «Недвижимость Петербурга» и аналитик рынка недвижимости Дмитрий Синочкин.

Суд принял беспрецедентное решение

Горсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «Открытие Брокер» на решение первой инстанции о взыскании с нее 1,7 млрд рублей в пользу трех клиентов. Владимир Кузьмин, его супруга и учрежденное ими ООО «Рубин», заключившие договоры на брокерское обслуживание, подали иски с требованием возместить убытки по операциям в совокупном размере 1,8 млрд рублей. Они совершали сделки на бирже в основном с фьючерсами на пару доллар/рубль и на индекс РТС в 2014-2015 годах, в результате которых понесли финансовые потери. Поручения брокеру отдавались по телефону и через терминал QUIK. Часть сделок заключали они сами, часть от их имени заключал их управляющий Алексей Верещагин, который в настоящее время по решению самарского суда приговорен к 4 годам колонии за мошенничество. Истцы заявили в суде, что не отдавали ему распоряжений.

«Решение суда создает прецедент в брокерской практике. Теперь любой клиент, понеся убытки, может сказать, что это не он, и попросить вернуть деньги или потребовать их через суд, что ставит под угрозу брокерский бизнес. Необходимы изменения в законодательства», — сообщил «ФедералПресс» руководитель консалтинговой фирмы «Перпектива» Алексей Васильев.

Республика Карелия

Власти обещают капремонт

Общероссийский народный фронт составил рейтинг, в котором отражена работа регионов в рамках программы капитального ремонта за 2017 год. Карелия в этом списке заняла 52-е место из 69. При собираемости взносов около 90% карельский региональный оператор смог освоить лишь 28% собранных средств и отремонтировал всего 57 жилых домов. Как шутят карельские журналисты, такими темпами на выполнение региональной программы республике потребуется более 100 лет. В министерстве строительства РК сообщили, что в 2018 году постараются переломить негативную тенденцию.

«Был принят целый ряд организационных решений, были приняты кадровые решения, — рассказал министра строительства РК Олег Ермолаев. — Назначен новый исполняющий обязанности генерального директора, перед которым поставлены новые серьезные задачи по повышению эффективности работы фонда капитального ремонта. Мы планируем значительно улучшить работу фонда, прежде всего, по освоению средств. В 2018 году мы планируем отремонтировать более 300 домов выйти на освоение около 80% средств. Это достаточно сложная задача, но это наш ориентир».

Главу «Мемориала» оправдали

Петрозаводский городской суд вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел в РК за последние годы. Глава карельского «Мемориала» историк Юрий Дмитриев был оправдан по обвинению в педофилии и изготовлению детской порнографии и приговорен к трем месяцам ограничения свободы за хранение оружия. Заседание прошло в закрытом режиме. Обвинение просило для него 9 лет лишения свободы. «Дело Дмитриева» вызвало большой общественно-политический резонанс. В защиту историка выступили многие российские деятели культуры — Андрей Звягинцев, Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков, Людмила Улицкая, Леонид Федоров и другие. В суд поддержать Дмитриев 5 апреля пришли десятки людей.

Между тем, на фоне оправдательного приговора суда неожиданно прозвучал спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук: «На самом деле, мне понятно, почему многие видные деятели встали на защиту Юрия Дмитриева. Тут сработал принцип разделения на „своих“ и „чужих“. Для либеральных сил Дмитриев стал своеобразным символом борьбы с системой, и на каком-то этапе уголовное дело превратилось в политическое». «Но задайте себе всего несколько вопросов. А вы или ваши знакомые делаете снимки своих родных дочерей год за годом без одежды? А вы готовы к тому, что после оправдательного приговора у Дмитриева появится возможность воссоединиться с приемной дочкой? Вы уверены, что ребенок окажется в безопасности?», — заявил он.

Псковская область

Врио губернатора пишут о нарушениях

Сразу после трагедии в Кемерово врио губернатора области Михаил Ведерников дал поручение провести проверки в торговых центрах, образовательных учреждениях и других местах. Раньше, чем на объекты вышли проверяющие, там появились журналисты, которые нашли ряд нарушений в торговых центрах Пскова. Не все владельцы на публикации и телесюжеты реагировали спокойно. Некоторые негласно давали команду «эти СМИ к нам больше не звать».

На своей странице в Инстаграм Ведерников призвал жителей писать о замеченных ими нарушениях непосредственно ему: «Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры. Пишите где, по-вашему мнению не соблюдаются правила противопожарной безопасности. Вся информация будет обобщена и вынесена на рассмотрение комиссии. Обязательно проверим каждое обращение».

После обращения Ведерникова к псковичам главе региона поступило несколько десятков обращений о нарушениях пожарной безопасности.

«Чаще всего граждане жаловались на закрытые двери, неработающие пожарные сигнализации, заваленные выходы и другие нарушения. Люди часто жалуются не на развлекательные учреждения, а на школы и больницы», — подчеркнул врио губернатора. В списке по результатам обращений псковичей к главе региона оказалось 20 объектов. Всего МЧС планирует проверить более 150 объектов в области.

Ведерников объявил о выдвижении

Врио губернатора Михаил Ведерников на этой неделе впервые публично заявил, что примет участие в выборах руководителя области в сентябре. Ведерников, который возглавляет регион с осени 2017 года, сообщил о намерении баллотироваться на выездном заседании молодежного парламента при областном собрании депутатов в Печорском районе в минувшее воскресенье. Что это произойдет было понятно.

«Это совершенно естественно, потому что нет смысла назначать врио, если он не рассматривается как будущий губернатор. Потом, конечно, все равно идут выборы. И вопрос в том, успел ли исполняющий обязанности зарекомендовать себя и насколько авторитет федеральной власти как института, который его назначил, будет влиять на эти выборы. Если врио совсем неприемлем, то авторитета Москвы не хватит. Но если хорошо поработал в период исполнения обязанностей, то суммы его действий и авторитета федеральной власти достаточно для избрания губернатором», — сказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Калининградская область

Фермерам предложили отказаться от свиней

Власти готовы оказать помощь фермерам, которые разводят свиней, если они перейдут на другой вид животноводства. Несмотря на борьбу с африканской чумой свиней, ситуация остается напряженной. В соседней Польше с 2014 года зафиксировано более 1,7 тысячи очагов АЧС, и в 94% случаев вирус переносили дикие кабаны, для которых не существует границ. Вирус распространяется также в странах Прибалтики и в Белоруссии. При этом в зоне риска находятся личные подворья и мелкие хозяйства. Крупные производства, на долю которых приходится 96% поголовья, защищены. Оставшиеся 4% — это более сотни мелких производств, в основном они числятся как личные подсобные хозяйства, но свинину заготавливают для продажи.

«Данные свиноводческие производства слишком мелкие, чтобы соблюсти все требования безопасности, это нерентабельно. Поэтому им лучше перейти на другие виды сельхозпроизводства, тем более что фермеры получат помощь от государства. Деньги в бюджете заложены. Если будет необходимо, то добавим финансирование. Фермерам важно знать, что сейчас поголовье свиней у них выкупят по рыночной цене, а в случае АЧС будет уже другая цена и принудительное изъятие», — сказал глава постоянного комитета по сельскому хозяйству областной думы Валерий Губаров.

На пост мэра претендуют десять человек

По данным горсовета, в конкурсную комиссию подали документы десять калининградцев, в их числе — депутат Госдумы от Калининградской области Алексей Силанов, которого считают наиболее вероятным кандидатом на должность главы столицы области. Среди претендентов также есть глава горизбиркома, депутат горсовета, учительница младших классов, инженер, пенсионер, преподаватель, юрист и представители бизнеса. Секретарь комиссии Андрей Шумилин констатировал, что интерес к выборам мэра вырос — на прошлых выборах градоначальника претендентов было семь. При этом эксперты отмечают, что большое количество участников не означает накала конкурентной борьбы.

«Есть те, кого попросили участвовать, потому что конкурс должен быть мало-мальски представительным и конкурентным. Скажем, это три-четыре человека. Остальные — это те, кто считает, что справится, не представляя себе, что такое работа мэра», — прокомментировал «ФедералПресс» новость о завершении приема заявлений политический консультант Анатолий Ромашко.

ДФО Юрий Трутнев потребовал разобраться, почему Дальнему Востоку не хватило льгот

Ни для кого не секрет, что выбраться из ДФО в центр России — задача дорогостоящая. Билеты в Москву и обьратно запросто могут обойтись в 70 тысяч рублей. 29 марта началась продажа льготных авиабилетов. Очереди выстроились внушительные, кое-где за билеты дрались. Через пять дней субсидии кончились… Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвитию разобраться в причинах дефицита.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев:

«Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней».

Сахалинская область

«Русгидро» займет 5 миллиардов на строительство ГРЭС-2 «Русгидро» подписала договор займа на 5 миллиардов рублей на строительство Сахалинской ГРЭС-2. Деньги предоставит Фонд развития Дальнего Востока. Вернуть средства придется через 8 лет под пять процентов годовых. Стоит отметить, что Сахалинская ГРЭС-2 — один из ключевых инвестиционных проектов региона. Пресс-служба «Русгидро»:

«Предложенная Фондом льготная ставка позволит Русгидро снизить стоимость финансирования проекта и оптимизировать величину тарифа на электроэнергию».

Республика Саха (Якутия)

В Якутии продемонстрировали новый самолет

Предполагается, что ТВС-2ДТС сменит АН-2. Опытный полет самолета может стать новой вехой в истории авиастроения — он дает старт строительству малой авиации в России. Новый самолет сможет с легкостью обслуживать отдаленные районы Севера и Арктики. При создании самолета были учтены пожелания опытных полярных летчиков.

Директор ФГУП «СибНИА» Владимир Барсук:

«Мы практически полтора года проработали с Улан-Удэнским авиазаводом. Для нас большое счастье, что именно якутское авиапредприятие подключилось к этой работе в качестве эксплуатанта в вашем регионе. Безусловно, это неоценимо. Мы надеемся, что в республике получим правильное формирование серийной типовой машины».

СФО Новосибирская область

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора области

Выступление Анатолия Локтя на международном форуме «Городские Технологии 2018» прошло не так, как ожидала общественность и эксперты. Мэр Новосибирска, рассказывая о стратегии развитии города до 2030 года, не стал делать заявления о своем возможном участии в выборах губернатора региона, которые состоятся 9 сентября. Отвечая на вопросы журналистов, Локоть заметил, что еще не наступил тот момент, когда можно будет о чем-то говорить. «Идет обсуждение, в том числе и в КПРФ. Нам предстоит провести отчетно-выборную кампанию. Участие будет абсолютно точным, у нас есть своя система взглядов, которые необходимо применить на уровне области. В том числе, и в связи с моим выступлением по развитию города. Время покажет, кто где сядет», — пояснил мэр Новосибирска.

Кемеровская область

Экс-губернатор Аман Тулеев получил мандат депутата в облсовете

Меньше недели прошло с отставки Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, но 73-летний политик решил не уходить на пенсию. Уже во вторник Тулеев получил мандат от парламентария Ван Вай-Чена, сложившего свои полномочия. Причина в том, что Тулеев возглавлял партийный список на выборах в областной совет народных депутатов в 2013 году. Однако экс-губернатор не собирается быть простым парламентарием — об этом свидетельствует обращение депутатов Госдумы от Кузбасса к врио главы региона Сергею Цивилеву «поддержать выдвижение Тулеева на пост председателя областного совета народных депутатов»

«Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — заявили в обращении депутаты Дмитрий Исламов, Татьяна Алексеева, Антон Горелкин и другие.

Красноярский край

Министр региональной экологии и рационального природопользования Владимир Чусовитин назвал стоимость плана по улучшению экологической ситуации

В 365 миллиардов рублей обойдется комплекс мер, направленных на восстановлении экологии в Красноярске. Столько насчитало профильное ведомство в правительстве Красноярского края, после поручения, выданного президентом РФ Владимиром Путиным в феврале. В списке мер — жесточение ответственности за несоблюдение режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), закрытие десятков малых котельных, масштабный снос домов с печным отоплением, обновление автопарка в Красноярске, перенос некоторых предприятий за пределы города. Общественница Наталья Подоляк полагает, что все этого будет недостаточно.

«Глупо закрывать котельные, когда работает алюминиевый завод. Вся причина загрязнения Красноярска — в его выбросах, потому что предприятие давно вышло за проектную мощность. Краевые власти ни в чем не могут помочь — выбросы заводы контролируют федералы. Остальные меры вроде высаживания деревьев, увы, несущественны опять же из-за выбросов алюминиевого завода. Фтор в выбросах убивает взрослые хвойные деревья, не говоря о тех, что были высажены 3-4 года назад», — поделилась своим мнением Подоляк.

ПФО Пермский край

Губернатор Максим Решетников сообщил о кадровых перестановках

На заседании правительства Пермского края 4 апреля губернатор Максим Решетников сообщил о кадровых перестановках. Новым министром культуры назначен замглавы администрации Перми Вячеслав Торчинский. Прежний министр культуры Галина Кокоулина вернется к руководству Пермской филармонией.

«Думаю, что госпожа Кокоулина сама приняла решение вернуться в филармонию. Ей не удалось стать чиновником, но она в любом случае получила бесценный опыт, который будет ей очень полезен на новом-старом месте работы. Торчинский, наоборот, все последние годы доказывал свою эффективность именно как чиновник-организатор, которому можно поручать серьезные проекты. Достаточно вспомнить его участие в реконструкции набережной и проведении ледовых городков. Думаю, что губернатору сейчас на посту министра культуры нужен не идеолог или прожектёр, а эффективный функционер. И мы понимаем почему: через пять лет краевая столица будет праздновать 300-летний юбилей. В плане подготовки и координации юбилейных мероприятий на Торчинского можно положиться», — считает Николай Иванов, политический консультант и член прикамского регштаба ОНФ.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за нефтяных пятен на Волге

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о введении режима повышенной готовности «в связи с неблагоприятным прогнозом и возможным осложнением паводковой обстановки, а также с целью недопущения попадания нефтепродуктов в реку Волга и загрязнения территории Шуваловской промзоны от ртутьсодержащих предметов». С началом активного таяния льда и вскрытия Волги на поверхности реки снова появились нефтяные пятна. Их заметили вблизи и выше по течению водозабора Сормовской ТЭЦ. В департаменте Росприроднадзора по ПФО источником пятен и радужных разводов называют бывшую сормовскую нефтебазу, функционировавшую на территории, прилегающей к реке. В рамках режима повышенной готовности из резервного фонда главы города будут выделяться средства на ликвидацию пятен с поверхности воды. Стоимость работ, предварительно, оценивается в 4,5 млн рублей, но эта сумма еще может быть скорректирована.

Председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов: «Скорее всего, это накопления техногенной деятельности человека, накопления, которые остались от наших предков. Но экологи до сих пор спорят, откуда могли появиться эти пятна. Это может быть старая сормовская нефтебаза, возможно хранилище кислых гудронов на Бурнаковке, Сормовская ТЭЦ. В целом определить четко, откуда у нас появляются пятна на Волге в этом месте, к сожалению, пока не могут. Скорее всего, это совокупность факторов. Мало того, что в сезон открытия судоходства, из судов идут различные выделения. Поэтому то, что город выделяет 4,5 миллиона на устранение причин — это хорошо, но еще важнее — то, что власти создали систему. Они говорят, что в случае возникновения таких пятен сразу будет действовать „группа немедленного реагирования“, которая будет выезжать и сразу ставить специальные ограждения (боны) и тут же устранять пятна. А глобально, если смотреть вперед, поставлена проблема — обратиться в федеральное правительство, чтобы найти постоянный очаг. Но это, как вы понимаете, большие деньги и, во-вторых, не менее 3–5 лет исследований».

Удмуртская республика

Третий замглавы администрации Ижевска покидает свою должность

В Удмуртии продолжается обновление муниципальной власти, начавшееся после смены власти на республиканском уровне. На следующей неделе должность заместителя главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию покидает Сергей Стрелков. Стрелков уже третий замглавы, покидающий городскую администрацию за последние несколько месяцев. Сергей Стрелков полностью сменит сферу деятельности и возглавит АНО «Дирекция Федерации бокса России в ПФО», где будет заниматься обучением тренеров и судей. До назначения замглавы администрации с 2012 по 2016 год Сергей Стрелков занимал в администрации Ижевска должность начальника управления по физической культуре и спорту. Уже известно, что освободившееся кресло в статусе исполняющего обязанности займет начальник управления инвестиционного развития и проектной деятельности администрации Дмитрий Загребин. В октябре 2017 года должность замглавы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту покинул Владимир Нестеренко, в начале 2018 года должность первого заместителя главы администрации Ижевска покинул Ильдар Бикбулатов.

«Обновление муниципальной управленческой команды неминуемо следует за произошедшими кадровыми перестановками на республиканском уровне. Это дело времени, когда будет обновлена городская администрация. Поэтому все происходящее — звенья одной цепи: и уход Бикбулатова, и кадровые перестановки. На муниципальном уровне появляются кандидаты, способные работать в новом стиле. Они способны обеспечить некую преемственность и наладить работу в унисон с республиканской властью», — прокомментировал политолог Александр Балицкий.

Самарская область

В Самаре МП «Пассажиравтотранс» заменил частный перевозчик

В Самаре официально прекратило свою работу МП «Пассажиравтотранс». Из предбанкротного состояния муниципальное предприятие должно вывести ООО «СамараАвтоГаз», близкое крупному местному бизнесмену Алексею Ушамирскому. Планируется, что крупнейший в регионе частный перевозчик, арендовавший муниципальный автопарк на ближайшие пять лет, погасит многомиллионные долги «ПАТ» и предоставит рабочие места большей части его сотрудников. Между тем, «компанию-спасителя» эксперты называют в числе ответственных за крах «Пассажиравтотранса», а помощь в восстановлении предприятия — удачной операцией по выдавливанию с рынка главного конкурента, которую удалось провернуть с помощью городских властей.

«Самара присоединилась к Саратову и пополнила «черный список» российских городов, где на рынке автобусных перевозок работают лишь частники. МП «Пассажиравтотранс» еще в 1990-х имело гигантский автобусный парк и хорошую базу. Теперь это потеряно навсегда. Вряд ли через пять лет после окончания срока аренды имущества «ПАТ» предприятие заработает на прежнюю мощность. Сотрудники уволены, неизвестно, в каком состоянии будет техническая база. В лучшем случае, предприятие будет осуществлять перевозки на невыгодных маршрутах, например, следующих до дачных массивов», — считает транспортный аналитик Андрей Сазонов.

Кировская область

В департаменте образования администрации Кирова прошли обыски

СУ СКР по Кировской области провело обыски в департаменте образования администрации Кирова, а также в МКУ «Центр ресурсного обеспечения», МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания» и в МКУ «Централизованная бухгалтерия». Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ). По версии следствия, неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 год осуществили расходование бюджетных средств, предназначенных для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Кирова на цели, не соответствующие условиям их получения. По предварительным оценкам, ущерб бюджету Кирова составил не менее 9 млн рублей.

На основании изъятой в ходе обысков документации назначена судебная бухгалтерская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма потраченных нецелевым образом денежных средств и виновные в этом должностные лица. По неофициальной информации, к махинациям с детским питанием могут быть причастны начальник департамента образования Кирова Александр Петрицкий, директор МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» Василий Шуплецов и директор МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений города Кирова» Оксана Калеменева

«Восемнадцать самых крупных городских предприятий обладают различными активами на 3,7 млрд рублей, но за год не приносят в городскую казну и 50 млн рублей, хотя получают городских контрактов на 1 млрд рублей. Огромную прибыль получают только «присосавшиеся» к этим МУПам ООО-шки, зачастую связанные с их руководителями. Где эффективность в таких цифрах? Решать эту проблему можно лишь кардинальной сменой засидевшихся менеджеров либо выгодной для города приватизацией», — считает экс-депутат Госдумы Алексей Кузьмин, разделяющий точку зрения, что руководители кировских муниципальных предприятий выкачивают из них деньги.

Республика Татарстан

В Татарстане хотят создать систему биометрического мониторинга

Власти Татарстана намерены внедрить в общественных местах систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» создается в рамках утвержденной правительством республики в январе 2017 года «Концепции развития системы видеомониторинга в Республике Татарстан». Согласно этому документу, к декабрю 2020 года видеокамерами должны быть оснащены все торгово-развлекательные центры, многоквартирные дома и другие общественные пространства. В настоящее время в республике установлено около 55 тыс. видеокамер — по одной на каждые 70 жителей республики. 24,5 тыс. устройств подключены к единому геопорталу Татарстана, а 4 тыс. видеокамер позволяют вести наблюдение в режиме онлайн. Пилотный проект по созданию видеонаблюдения с функцией распознавания лиц с февраля реализуется в Альметьевске. 25 камер установлены на входах в многоквартирные дома и детские сады. Руководство города считает, что таких камер необходимо не менее 500. Сумма инвестиций в создание системы в масштабах республики пока не называется.

«Вложение средств в дорогостоящие камеры, которые распознают лица, вряд ли будет прорывом в безопасности, но может поставить под угрозу частную жизнь граждан», — считает депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев.

Саратовская область

Над «Саратовскими авиалиниями» нависла угроза закрытия

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от сертификата эксплуатанта. Проблемы у авиакомпании начались после 11 февраля, когда Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, рухнул в Раменском районе Подмосковья. Находившиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Выявленные во время проверок Ространснадзором и Росавиацией нарушения «Саратовские авиалинии» должны устранить до 27 апреля. В противном случае действие сертификата будет приостановлено, а если мер не будет принято и после этого — свидетельство аннулируют. До устранения нарушений перевозчику также запретили использовать имеющиеся у него в парке Ан-148. Добровольно отказаться от перевозки пассажиров «Саратовским авиалиниям» предложили после подачи компанией заявки на снятие ограничений, в которой в список воздушных судов был внесен разбившийся борт, а в перечень пилотов — погибшие летчики.

«Такого формата приостановления работы компании как рекомендация о добровольном отказе от полетов законодательством не предусмотрено. Это неофициальный формат, который свидетельствует, что Росавиацию решительно не устраивают предоставленные документы. После такого ответа сомнений не возникает: если компания не предоставит нужных документов в указанные сроки, последует приостановление сертификата. Время на повторную подачу документов еще есть. Но сам тон этого послания тревожный. При таком настрое регулятора есть риск, что компания не сможет убедить его в выполнении всех требований. Пройти через приостановление деятельности удается немногим. Когда перевозчик останавливает эксплуатационную деятельность, его расходы остаются на высоком уровне — нужно платить за лизинг самолетов, аренду, выплачивать зарплаты и т. д. Наличие столь драматического кассового разрыва, как правило, пережить не удается», — прокомментировал глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

ЮФО Краснодарский край

Переговоры о покупке «Транснефтью» у «Суммы» доли в НМТП приостановлены

Оператор магистральных нефтепроводов на неопределенный срок свернул переговоры о выкупе акций новороссийского порта с «опальной» группой «Сумма». Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он отметил, что у компании по-прежнему имеется стремление к увеличению доли в акционерном капитале НМТП. Игорь Демин уточнил, что тринадцатого апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. По его словам, «Транснефть» предлагает избрать председателем совета директоров НМТП представителя государства.

Отметим, что на данном этапе «Сумма» и «Транснефть» владеют 50,1% акций НМТП (через кипрский Novoport Holding Ltd.) на паритетных началах. Кроме того, оператор магистральных нефтепроводов лично контролирует еще 10,5% акций портового оператора. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

«Судьба этого актива предрешена — он должен отойти к Транснефти. «Сумма» и ранее хотела продать свой пакет акций в компании, как и ряд других своих активов. Причиной этого стало видимое ослабление политических позиций бизнес-группы, заставившее ее думать о минимизации рисков и избавление от потенциально проблемных активов. Но зафиксировать позиции» не удалось, поскольку объявленная «Суммой» цена за контролируемые ей акции не устроила «Транснефть». Поэтому сейчас сделка произойдет либо в безденежной форме, либо за гораздо меньшие деньги». Главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов ушел в отставку

2 апреля тало известно, что работающий главным тренером команды с сентября 2016 года Игорь Шалимов покинул свой пост. Решение об этом приняло руководство футбольного клуба «Краснодар». Сегодня отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника назовут в ближайшие дни, сообщает пресс-служба ФК. Исполняющим обязанности наставника ФК «Краснодар» назначен 34-летний Мурад Мусаев, ранее работавший с молодежной командой «горожан». Максим Осадник, главный редактор в Интернет-портал «Кубанский спорт.RU»

«Очевидно, что отставка Игоря Шалимова связанна поражения в матчах с прямыми конкурентами в матчах премьер-лиги России. Это потери очков в весенней стадии сезона с командами классом ниже. Но я думаю, что руководство клуба поймало тот момент, когда хуже будет. Появилась возможность дать шанс поработать воспитаннику клуба, чем владельцы ФК и воспользовались. В итоге Дали шанс проявить себя молодому специалисту, который себя уже зарекомендовал себя, выиграв плэй-офф юношеской лиги УЕФА. На самом деле, отставка оказалась неожиданной. Шалимова можно было уволить еще полгода назад, когда ФК «Краснодар» Вылетел из лиги Европы. Впрочем, Шалимов мог бы и доработать до конца года, если руководство клуба решило искать более статусного тренера. Нынешняя отставка говорит о том, что в ФК «Краснодар» решили сделать ставку именно на собственные кадры, воспользовавшись формальным поводом с низкими результатами».

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог из-за плохого обслуживания.

По его мнению, качество обслуживания горожан в автобусах малой вместимости признать нормальным сегодня нельзя, а зачастую оно просто безобразное. «Но мы над этим работаем. И у города Ростова есть отдельные планы и программы, согласно которым такого рода транспорт должен, по сути дела, быть ликвидирован и убран с дорог города, а затем области. То обслуживание, которое сегодня маршрутки предоставляют людям, мы долго терпеть не можем и не будем», — отметил глава региона. Как считает губернатор, для того чтобы реализовать эти планы, надо, с одной стороны, продолжать закупать новые автобусы большой вместимости, а с другой — максимально ужесточить требования к тем транспортным компаниям, которые не обеспечивают надлежащего качества обслуживания пассажиров.

Михаил Кругликов, администратор ресурса «Ростовский городской транспорт»

«Реализация такой концепции вполне реальна, все зависит от целей властей, а также от возможностей предприятий, как частных, так и коммерческих. Микроавтобусы должны работать либо на направлениях с низким пассажиропотоком, либо на направлениях, где сложно развернуться транспорту большой вместимости. Мало лишь закупать новый подвижной состав, нужно еще организовать его движение: убрать длительные «простои» на остановках, ввести централизованную диспетчеризацию, а также организовать работу выделенных полос. Часть из этого планируется сделать к ЧМ-2018. Сейчас ряд маршрутных такси дублируют автобусы большой вместимости — их можно без проблем отменить, при этом увеличив число таких автобусов. При должной организации отмена маршрутных такси будет хорошим решением».

Волгоградская область

Регион борется с паводком

Главным событием недели стал катастрофический паводок в центральных и северных районах региона. Первые удары стихии обрушились 1 апреля, к среде стало очевидно, что ситуация действительно тяжелая. В этот день губернатор Андрей Бочаров ввел по всей территории области режим чрезвычайной ситуации, а борьбу с подтоплением в пострадавших районах лично осмотрел министр МЧС Владимир Пучков. Глава ведомства признал положение опасным и сложным. В область также стягивают силы спасателей из соседних регионов. Алексей Ульянов, общественный деятель

«Я объехал почти все пострадавшие районы. Удивляет, даже не то, что власти и спасательные службы в очередной раз не ожидали ЧС, вероятно, надеялись на чудо. Сильнее поражает, что даже по окончании второго дня режима ЧС даже минимальная помощь оказывается далеко не всем нуждающимся. Люди говорят о полном ее отсутствии, в том числе и в процессе подготовки к паводку. Местами жители буквально остались предоставлены самим себе, порой не зная, как вести себя в критической ситуации».

Республика Крым Депутата евпаторийского горсовета арестован СБУ 4 апреля на пропускном пункте «Чаплинка» Сотрудниками СБУ был задержан депутат евпаторийского городского совета от партии Единая Россия, Сергей Осьминин. Ему вменяется в вину пункт 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Осьминин был задержан при попытке навестить родственников, оставшихся на территории Украины. Но ряд наблюдателей уже заявил, что данное дело может быть не таким простым, как кажется на первый взгляд. Александр Роджерс, политолог «С одной стороны это, разумеется, очередная провокация киевского режима. С другой стороны, вызывает вопрос сам мотив поездки. Ведь это совершенно алогичный поступок. Значит, у Осьминиа был либо мотив, либо уверенность в собственной безопасности по каким-либо причинам. Если государственный служащий или политик просто так ездит к родственникам на территорию откровенно враждебного государства, то у меня лично возникает вопрос о его профессиональной пригодности».

Севастополь

В Севастополе может исчезнуть рынок «Чайка»

Власти Севастополя по решению арбитражных судов трех инстанций отсудили территорию рынка «Чайка» у председателя общественной организации «Федерация футбола Севастополя» Александра Красильникова. В советское время — это был футбольный стадион. Бывший собственник рынка намерен оспорить решение в Верховном суде. Правительство начало процедуру общественных обсуждений дальнейшего развития территории с депутатских слушаний. И уже звучат предложения: стадион, дворец спорта, выставочный центр, медицинский центр, деловой квартал, парковая зона, парковка или торгово-развлекательный комплекс. Целевое использование земли — обслуживание именно стадиона. Что дальше будет на этой территории — еще будет обсуждать общественность — обещают власти. Но уже на первом этапе обсуждений все сошлись во мнении, что рынку, в том виде, который там не место. Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания Севастополя

«Это был один из первых стадионов, который был создан в городе. С этим местом связаны трагические события 1942 года — здесь начался Холокост. После войны в память о погибших был восстановлен стадион. Мы утилитарно подходим к тому, что будет на этой территории, но не нужно забывать, что это часть истории Севастополя. Прежде, чем что-либо планировать, нужно подумать о людях, которые там работают. Это судьбы севастопольцев. Не решая эти вопросы, ни в коем случае нельзя двигаться дальше».

СКФО

Компания «Курорты Северного Кавказа» подозревается в хищении 3,2 миллиона рублей.

Нарушение выявили во время проверки исполнения компанией КСК законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туристического кластера.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО:

«Не уверен, что уместно говорить о том, что это атака на компанию. По крайней мере, на данный момент у меня нет оснований утверждать это. Мне кажется, речь идет о расследовании очередного уголовного дела, которых в последнее время в России много в связи с наращиванием борьбы с коррупцией. Ничего не могу сказать о содержании уголовного дела. Во-первых, я не знаю о нем ничего, кроме того, что публикуется в прессе. Во-вторых, я не являюсь уголовным юристом и не могу оценивать те или иные доводы следствия».

Республика Дагестан

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, экс-врио вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

Адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов:

«Размер арестованного Басманным судом имущества всех фигурантов дела составляет сотни миллионов рублей. Кроме имущества моего доверителя Юсуфова судом была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к нему, а также имущество однофамильцев. Решение было принято без участия защиты и будет обжаловано. Раюдину Юсуфову вменяется нанесение ущерба на общую сумму 7,5 миллионов рублей, а арестовано»

Фото: Евгений Поторочин (ФедералПресс), Максим Блинов, Виталий Аньков, Алексей Даничев, Денис Абрамов, Константин Чалабов (РИА Новости)