Движение транспорта изменится 8 апреля из-за крестного хода в центре Нижнего

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Автобусы №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующие от площади Минина и Пожарского в направлении площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова, будет организовано по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту и далее — по маршрутам. Обратно — по той же схеме.

Автобусы №№3, 61, 70, 71, 91, 92, Т-41, Т-71, следующие от площади Свободы в направлении площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова, будет организовано по улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту и далее — по маршрутам. Обратно — по той же схеме.

Автобусы №№18, 26, 29, 41, 43, 50, Т-47, Т-57, следующие от площади Горького в направлении площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова, будет организовано по улицам Горького, Одесской, метромосту и далее — по маршрутам. Обратно — по той же схеме.

Автобус №5 будет следовать до улицы Черниговской.