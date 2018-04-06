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Лавров прокомментировал «секретную лабораторию» под Саратовом
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Лавров прокомментировал «секретную лабораторию» под Саратовом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что в Саратовской области якобы находится «секретная российская лаборатория» по производству различных ядов, передает RT.
"Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно не защитимой позиции. Она будет по-прежнему не защитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане", — сказал Лавров.
Ранее представители разведслужбы Великобритании заявили, что вещество, которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом.
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