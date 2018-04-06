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ВСМПО закончит монтаж оборудования на новой подстанции
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ВСМПО закончит монтаж оборудования на новой подстанции 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
ВСМПО закончит монтаж оборудования на новой высоковольтной подстанции № 6 к концу апреля, передает «Новатор». Модернизация подстанции обходится корпорации в 80 млн рублей, но позволяет обеспечить электроэнергией дополнительные источники питания для вакуумно-дуговых печей. В результате завод задействует больше печей одновременно и нарастит выпуск изделий.
Монтаж оборудования в новом здании начался еще в середине марта. Всего планируется смонтировать 51 высоковольтную ячейку с вакуумными выключателями, сообщил изданию замначальника цеха № 6 Сергей Булдыгин. Более сорока ячеек уже готовы. После пусконаладки и испытаний подстанции печи все цеха № 31 постепенно перейдут на новый источник энергии.
«ФедералПресс» напоминает, что улучшение энергосистемы происходит и на березниковском заводе АВИСМА. В этом году капитальному ремонту подвергнется подстанция КП-13.
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