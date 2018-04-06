Лайфхак: как отремонтировать машину после зимы и не попасться на удочку автосервисов

Прежде всего, нужно ознакомиться с книгой отзывов и предложений автосервиса, почитать отзывы в интернете. Если большинство из отзывов негативные, то этой компании свой автомобиль лучше не доверять.

— Возьмите за правило обращаться в зарекомендовавшие себя автосервисы или к официальным дилерам. Обращение на станцию технического обслуживания «гаражного» типа может стать небезопасным. В арсенале такой СТО возможна нехватка необходимого оборудования или оно не проверено, персонал не обладает достаточной квалификацией, чтобы провести работы на высшем уровне, есть вопросы и к самому помещению, — рассказывает инженер по испытаниям ЦСМ Сергей Гришкин.

Боксы мастерской, где будет производиться ремонт, должны быть чистыми. Можно даже попросить осмотреть оборудование. Отсутствие современного оборудования — очень плохой знак. Хороший мастер всегда детально объясняет автовладельцу, какую работу будет выполнять. Даже если он понимает, что хозяин авто в этом не совсем разбирается.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на наличие у автосервиса интернет-сайта, вывески и уголка потребителя, в котором должны быть вывешены следующие документы: «Правила оказания услуг по техническому обслуживаю и ремонту автотранспортных средств», межгосударственный Стандарт, регламентирующий требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки транспортных средств, лицензия на право оказывать услуги, сертификаты на проведение такого вида деятельности.

Сергей Гришкин также рассказал о самых распространённых формах обмана при авторемонте. Во-первых, вам могут попытаться заменить исправные делали, которые мастер выдаёт за сломанные. Чтобы этого избежать, необходимо проверять ход и качество выполнения работ. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях. Клиент сам может убедиться в том, действительно ли сальник пришёл в негодность и начал пропускать масло.

Во-вторых, нечестный мастер может обмануть клиента, установив дешёвую неоригинальную запчасть вместо оригинальной. Чтобы избежать этого, перед установкой нужно попросить продемонстрировать деталь, которую сотрудник СТО будет устанавливать на автомобиль. Так же необходимо попросить забрать упаковочную коробку новой запасной части и старую запасную часть. Всё сверить с заказ-нарядом.