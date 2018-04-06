Пять православных храмов восстановлено в Подмосковье за три года

В течение трех лет на территории Подмосковья восстановлено пять православных храмов. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» древлехранитель Московской епархии, член управляющего совета Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь, игумен Серафим.

«За три года мы восстановили в Подмосковье пять православных храмов. Фонд работает над реконструкцией еще шести церквей», — заявил он.

Игумен Серафим отметил, что на территории Московской области остается более 250 храмов, требующих восстановления. «Многие из них лежат в руинах. Часть храмов уже функционирует. В них началось богослужение, начинается жизнь. Какие-то храмы еще реставрируются, а какие-то находятся либо в поле, либо там нет населенных пунктов. Поэтому к ним доступ весьма затруднителен», — пояснил древлехранитель Московской епархии.

Ранее он в интервью «Радио 1» рассказал о работах по восстановлению Никитского монастыря в Кашире , который составляет комплекс зданий из Преображенского собора и Никитского храма. Завершить реставрационные работы планируется к лету 2018 г.

Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь образован в декабре 2014 г.