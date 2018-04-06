Затраты на учебные отпуска входят в базу по прибыли 

Траты компании на то, чтобы сохранить за работником зарплату во время его учебного отпуска и на компенсацию проезда до ВУЗа и обратно входят в фонд оплаты труда. Это следует из п. 13 ст. 255 НК РФ. Значит, для вычисления налога на прибыль компании эти траты придется учесть должным образом.
Стоит также принять во внимание, что льготы и послабления для работников, которые совмещают работу и учебу, можно гарантировать, только если сотрудник получает «вышку» впервые.
ПИСЬМО Минфина РФ от 19.03.2018 № 03-03-07/16735
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