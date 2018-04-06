Затраты на учебные отпуска входят в базу по прибыли

Траты компании на то, чтобы сохранить за работником зарплату во время его учебного отпуска и на компенсацию проезда до ВУЗа и обратно входят в фонд оплаты труда. Это следует из п. 13 ст. 255 НК РФ . Значит, для вычисления налога на прибыль компании эти траты придется учесть должным образом.

Стоит также принять во внимание, что льготы и послабления для работников, которые совмещают работу и учебу, можно гарантировать, только если сотрудник получает «вышку» впервые.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»