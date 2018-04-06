В Росавиации предложили усовершенствовать субсидирование перевозок

Это, как отметил глава федерального агентства, позволит при необходимости оперативно переводить средства с одного проекта по авиаперевозкам на другой.

Нерадько напомнил, что в настоящее время три постановления Правительства по этому вопросу, касающиеся субсидирования перелётов в Крым Калининград и на Дальний Восток, объединены в один документ.

«Это даёт возможность гибко реагировать и в случае экономии по другим направлениям перебрасывать эти деньги, условно говоря, на Дальний Восток. В постановлении написано, что такая возможность появляется с 1 сентября, мы сейчас подготовили предложения, чтобы такая возможность появилась с 1 июня», — заключил чиновник.