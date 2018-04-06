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В Росавиации предложили усовершенствовать субсидирование перевозок
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В Росавиации предложили усовершенствовать субсидирование перевозок 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты Росавиации разработали предложения по изменению правил финансирования субсидированных авиаперевозок, заявил глава ведомства Александр Нерадько, сообщает ТАСС.
Это, как отметил глава федерального агентства, позволит при необходимости оперативно переводить средства с одного проекта по авиаперевозкам на другой.
Нерадько напомнил, что в настоящее время три постановления Правительства по этому вопросу, касающиеся субсидирования перелётов в Крым, Калининград и на Дальний Восток, объединены в один документ.
«Это даёт возможность гибко реагировать и в случае экономии по другим направлениям перебрасывать эти деньги, условно говоря, на Дальний Восток. В постановлении написано, что такая возможность появляется с 1 сентября, мы сейчас подготовили предложения, чтобы такая возможность появилась с 1 июня», — заключил чиновник.
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