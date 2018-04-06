Обвиняемый в коррупции бывший челябинский губернатор опубликовал видео из Лондона 

Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич прислал видео из Лондона, на котором продемонстрировал свою физическую форму.
На ролике бывший глава региона в фитнес-центре подошел к турнику и подтянулся 27 раз, пишет URA.RU.
Михаил Юревич обвиняется в получении взяток от представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей. В пресс-службе экс-губернатора заявляют, что он своей вины не признает. Во время расследования его заочно арестовали по решению суда. Когда решался вопрос об аресте, Михаил Юревич вылетел из Израиля, где проходил лечение, в Лондон. Его представители объяснили это необходимостью обследования на предмет онкологического заболевания.