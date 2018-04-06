Фото уютных раздевалок на новой «Ростов-Арене» появилось в сети

Администрация «Ростов-Арены» разместила в социальных сетях фотографии новых раздевалок для спортсменов. Уютные и стильные «апартаменты» снискали любовь фанатов и спортсменов. Выполнены помещения в сине-белых тонах. Для удобства размещения продумана и эргономика помещения, и дизайн. Личные тумбы и шкафчики, удобные кожаные кресла — все это поможет спортсменам настроится на игру и победу.

Фанаты высоко оценили публикацию в Instagram. Они сразу назвали помещение «нашим новым домом» и с нетерпением ждут переезда команды. Напомним, ФК «Ростов» переедет на новый домашний стадион уже в апреле и там будет готовится к тестовым матчам. 29 апреля «Ростов» встретится с клубом «Тосно», 13 мая — с екатеринбургским «Уралом». Загрузка стадиона будет идти по нарастающей, первый тестовый матч, 15 апреля, соберет 13000 зрителей, на матч 29 апреля заявлено 25000 человек. А последний тестовый матч соберет полный стадион — 45 000 зрителей.