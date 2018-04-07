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Роналду опять забил «ножницами». Видео
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Роналду опять забил «ножницами». Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард "Реала" Криштиану Роналду повторил гол из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0), который он забил ударом через себя. На сей раз португалец отличился на тренировке мадридского клуба.
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