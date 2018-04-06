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В одной из библиотек Рязанского организуют конкурс чтецов
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В одной из библиотек Рязанского организуют конкурс чтецов 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Конкурс чтецов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, проведут в центральной детской библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.
— Конкурс пройдет в два этапа: 19 апреля и 26 апреля. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 5 до 17 лет. Заявки на участие в творческом состязании принимаются до 13 апреля, — уточнила Лунева.
Добавим, что заявки принимаются на почту gbu_aist@mail.ru. Необходимо сделать пометку «Конкурс» в теме письма. Также заявку можно подать лично по адресу Мещерский переулок, дом 2, корпус 5. (мю)
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