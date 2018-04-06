Володин призвал поддержать попавший под санкции бизнес 

Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих России. В том числе ограничения введены против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В число подвергнутых рестрикциям попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Мотивируя санкции, в США вновь обвинили Москву в воссоединении Крыма с Россией, в «разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима Башара Асада в Сирии, а также в очередной раз вспомнили российских хакеров. Вячеслав Володин, комментируя данное решение журналистам, напомнил, что власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли.
— Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны, — заявил глава нижней палаты парламента.
Он пояснил, что вопрос будет обсуждаться „со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест“.
— Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — добавил парламентарий.
Решения, принятые в отношении российского бизнеса, еще раз говорят о том, что „и санкции, и санкционные списки направлены на ослабление нашей страны и экономики“, считает Володин. При этом предыдущие меры Россия преодолела, да и последовавшие ограничения тоже не дали результатов. Новые санкции в отношении ведущих предпринимателей страны он оценил как „признание эффективности их бизнеса“ со стороны властей США.
— Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны, — считает председатель Госдумы.