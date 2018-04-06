Володин призвал поддержать попавший под санкции бизнес

— Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны, — заявил глава нижней палаты парламента.

Он пояснил, что вопрос будет обсуждаться „со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест“.

— Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — добавил парламентарий.

Решения, принятые в отношении российского бизнеса, еще раз говорят о том, что „и санкции, и санкционные списки направлены на ослабление нашей страны и экономики“, считает Володин. При этом предыдущие меры Россия преодолела, да и последовавшие ограничения тоже не дали результатов. Новые санкции в отношении ведущих предпринимателей страны он оценил как „признание эффективности их бизнеса“ со стороны властей США.