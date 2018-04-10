США поддерживают новые санкции против Ирана

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика». Соединенные Штаты приветствовали стремление ряда стран Евросоюза ввести новые санкции в отношении Ирана и предупредили фирмы, рассматривающие возможность ведения бизнеса с Тегераном , что они могут финансировать боевую группы и нестабильность в регионе.

Президент США Дональд Трамп дал своим европейским союзникам срок до 12 мая для обновления международной сделки по сдерживанию ядерной программы Тегерана, которая была заключена в 2015 году, в результате чего с Ирана были сняты международные санкции.

Выступая в Лондоне в начале своего тура по европейским странам, которые участвовали в подписании Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер заявила, что санкции являются важной частью комплексных усилий по противодействию «злонамеренной деятельности» Ирана в регионе.

"Мы понимаем, что ЕС, как сообщается в прессе, рассматривает новые санкции, связанные с Ираном. Это хороший и важный шаг, который мы поддерживаем", — сказала она журналистам перед встречей с британскими чиновниками.

Великобритания и В прошлом месяце Франция Германия запросили поддержку ЕС в отношении одобрения новых санкций, но изо всех сил пытались убедить другие государства-члены поддержать их. Манделькер посетит Берлин и Париж во время своего трехдневного тура.

Как писали «Вести. Экономика», в середине августа Тегеран заявил, что может отказаться от сделки в считанные часы. Президент Хасан Рухани заявил, что это произойдет в том случае, если США используют дополнительные санкции против Ирана.

Он также намекнул, что Иран может быстро увеличить обогащение урана до уровня, который окажется даже выше, чем до подписания ядерного соглашения.

"Те, кто пытаются вернуться к языку угроз и санкций, являются пленниками их прошлых заблуждений, — сказал Рухани в своем обращении. — Если они захотят вернуться к этому опыту, определенно за короткое время — не через недели или месяцы, а через несколько часов или дней, — мы вернемся к нашей предыдущей [ядерной] ситуации значительно более сильными".