Попавшие под санкции США бизнесмены должны быть поддержаны, считает Володин 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские бизнесмены, попавшие под санкции США, должны быть поддержаны, это будет обсуждаться со всеми, кто заинтересован в росте экономики России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны", — заявил Володин журналистам в пятницу.
"Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", — добавил он.
В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с «поведением России» в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В число подвергнутых рестрикциям американского минфина попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.