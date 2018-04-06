Ещё
Глава Краснознаменска Владимир Сытнюк досрочно ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Краснознаменска Владимир Сытнюк досрочно ушел в отставку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сообщение об этом размещено на сайте администрации города. Известно, что глава сложил полномочия по согласованию с губернатором Антоном Алихановым. 6 апреля совет депутатов принял его отставку. «Без ложной скромности хочу сказать — нам, вместе с вами, за эти годы удалось сделать невозможное: некогда серый и совершенно бесперспективный район на задворках Янтарного края — необратимо изменился. Это отмечают и жители, и гости. Трудно, да и не нужно перечислять то, что сделано. Кто хочет видеть, тот увидит», — говорит с своем обращении к горожанам Сытнюк. Он также попросил прощения у тех, «кого вольно или невольно обидел. А особенно у тех, кому не смог помочь или помог недостаточно». Отметим, что временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Евгений Орлов.
АиФ: последние новости
На Благовещение в главном храме Калининграда пройдет богослужение В Калининграде ищут пропавшего 15-летнего Андрея Воронкова В Гвардейске продолжают искать тело утонувшего в Преголе мальчика
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов253
В США заговорили об угрозе военным летчикам54
США ввели санкции против российских бизнесменов321
На Украине угрожают взорвать Крымский мост384
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение