Глава Краснознаменска Владимир Сытнюк досрочно ушел в отставку 

Сообщение об этом размещено на сайте администрации города. Известно, что глава сложил полномочия по согласованию с губернатором Антоном Алихановым. 6 апреля совет депутатов принял его отставку. «Без ложной скромности хочу сказать — нам, вместе с вами, за эти годы удалось сделать невозможное: некогда серый и совершенно бесперспективный район на задворках Янтарного края — необратимо изменился. Это отмечают и жители, и гости. Трудно, да и не нужно перечислять то, что сделано. Кто хочет видеть, тот увидит», — говорит с своем обращении к горожанам Сытнюк. Он также попросил прощения у тех, «кого вольно или невольно обидел. А особенно у тех, кому не смог помочь или помог недостаточно». Отметим, что временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Евгений Орлов.