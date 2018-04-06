Путин принял приглашение посетить музей-заповедник «Дивногорье»

Во время церемонии вручения премий в Кремле глава государства отошел от протокола и спросил у Кондратьевой про посещение пещер в Воронежской области.

"Вы сами в эти пещеры забираетесь? Не страшно?", — поинтересовался президент.

В свою очередь, она рассказала, что на территории Воронежской области насчитывается порядка 50 пещерных комплексов, большинство из которых она посетила, добавив, что находиться там «страшно только первое время».

"Иногда не благодаря, а вопреки можно делать музейные проекты, можно обращать внимание на сохранение степных экосистем, популяризировать памятники археологии от Палеолита до Средневековья и добиваться того, что пещерные комплексы становятся памятниками истории и культуры. Конечно, я надеюсь, что наши дальнейшие проекты будут реализованы… Хотим расширения наших экскурсионных маршрутов, в том числе, и за счет музеефикации недоступных в настоящее время меловых пещерных храмов. Конечно, я должна пригласить вас в наш удивительный уголок, в большое прекрасное место в Воронежской области, музей-заповедник «Дивногорье», — сказала Кондратьева.

"Приеду", — пообещал президент.