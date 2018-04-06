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Путин принял приглашение посетить музей-заповедник «Дивногорье»
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Путин принял приглашение посетить музей-заповедник «Дивногорье» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области от заместителя директора учреждения Софьи Кондратьевой, ставшей лауреатом премии в области литературы и искусства для детей и юношества.
Во время церемонии вручения премий в Кремле глава государства отошел от протокола и спросил у Кондратьевой про посещение пещер в Воронежской области.
"Вы сами в эти пещеры забираетесь? Не страшно?", — поинтересовался президент.
В свою очередь, она рассказала, что на территории Воронежской области насчитывается порядка 50 пещерных комплексов, большинство из которых она посетила, добавив, что находиться там «страшно только первое время».
"Иногда не благодаря, а вопреки можно делать музейные проекты, можно обращать внимание на сохранение степных экосистем, популяризировать памятники археологии от Палеолита до Средневековья и добиваться того, что пещерные комплексы становятся памятниками истории и культуры. Конечно, я надеюсь, что наши дальнейшие проекты будут реализованы… Хотим расширения наших экскурсионных маршрутов, в том числе, и за счет музеефикации недоступных в настоящее время меловых пещерных храмов. Конечно, я должна пригласить вас в наш удивительный уголок, в большое прекрасное место в Воронежской области, музей-заповедник «Дивногорье», — сказала Кондратьева.
"Приеду", — пообещал президент.
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