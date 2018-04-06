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В Набережных Челнах обстреляли школу
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В Набережных Челнах обстреляли школу 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В Набережных Челнах неизвестные обстреляли школу №7 в поселке ЗЯБ. О происшествии сообщил анонимный источник в одном из городских сообществ в социальной сети Вконтакте. К записи приложили фотографии окна, где, по словам автора заметки, видны отверстия от пуль. «Произошли выстрелы в учебном классе. 4-5 отверстий от пуль, — говорится в сообщении. — Администрация школы не принимает абсолютно никаких мер». В городском УВД информацию об обстреле школы подтвердили, пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на собеседника. Сигнал об инциденте поступил утром пятницы, 6 апреля. Полиция разыскивают причастных к преступлению. Школа в ближайшее время определит сумму ущерба. По предварительной версии, порча имущества произошла умышленно. В ходе экспертизы установят вид примененного оружия.
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