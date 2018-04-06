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Оператор застрявшего во Владивостоке судна из КНДР подаст на таможню в суд
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Оператор застрявшего во Владивостоке судна из КНДР подаст на таможню в суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Оператор судна Man Gyong Bong из КНДР, которое в феврале больше недели стояло во Владивостоке без швартовки, а затем вернулось в Северную Корею, намерен в суде добиться признания действий Владивостокской таможни незаконными, сообщил РИА Новости замдиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаил Хмель.
"Мы подали документы в Арбитражный суд, но там постановили, что нужны еще документы. Эти документы сейчас у северокорейской стороны. Мы их ждем, и будем еще раз подавать в суд на Владивостокскую таможню", — сказал Хмель. Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.
Также «ИнвестСтройТрест» направил письмо во Владивостокскую таможню с просьбой собрать совещание и обсудить сложившуюся ситуацию. «Мы письмо только получили, и оно будет рассмотрено в уставленный срок», — подтвердили РИА Новости во Владивостокской таможне.
По словам замдиректора «ИнвестСтройТрест», Man Gyong Bong два месяца стоит в Раджине (КНДР) из-за отсутствия грузовой базы.
Man Gyong Bong стоял в акватории Владивостока с 31 января по 9 февраля, ему не дали пришвартоваться в порту, а после пограничники оформили его уход. Владивостокская таможня сообщала, что судно нарушило резолюцию Совета Безопасности ООН. Также в таможне отмечали, что предоставленный сертификат на товар на судне оказался поддельным. Директор «ИнвестСтройТреста» сообщал, что планирует подавать в суд на капитана порта Владивостока из-за задержки теплохода.
Ранее «ИнвестСтройТрест» доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном, муку и рис. Также компания занималась перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.
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