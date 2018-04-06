Жильцам домов в Уфе суд отказал в требовании пересчета оплаты за отопление

Полугодичная судебная тяжба в Уфе между жильцами 25 домов и управляющей компанией «УЖХ Октябрьского района» закончилась 5 апреля поражением жильцов: Октябрьский суд Уфы отказал в удовлетворении иска, в котором собственники требовали пересчитать плату за отопление.

«Причин отказа нам не сообщили, — рассказал представитель общественной организации «Правоград», представляющей интересы жильцов в суде, Вадим Беляков. — Полный текст решения мы получим через пять дней. Это решение суда первой инстанции, которое мы обязательно будем обжаловать в Верховном суде Башкирии ».

В августе-сентябре 2015 года разом вышли из строя общедомовые приборы учёта потреблённого тепла в 93 домах Октябрьского района. Управляющая компания это оборудование не отремонтировала и не поменяла. Поставщик тепла стал начислять организации суммы за отопление по нормативу, притом, что сам объём передаваемого тепла не изменился. Жилищники просто переложили эти затраты на жителей.

«Сумма приличная, по нашим расчётам, может составить 60-70 млн рублей, — говорит Вадим Беляков. — Например, двухкомнатная квартира в 45 кв. метров при наличии этого счетчика платила за отопление 810 рублей, а без счетчика — 1665, то есть разница в два раза. Если умножить её на 12 месяцев в году, то экономия на оплате только по отоплению составит порядка 10 тысяч рублей. Что согласитесь, не мало, особенно для пенсионеров. Более того, жители помимо платы за отопление ежемесячно оплачивают и строку «содержание». В неё входит обслуживание того самого общедомового прибора учета».