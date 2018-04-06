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Еврокомиссия назвала две стратегии действий против «Северного потока — 2»
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Еврокомиссия назвала две стратегии действий против «Северного потока — 2» 

Rambler News Service 1 час назад
Гендиректор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Доминик Ристори заявил в ходе пресс-конференции, что ни ЕС, ни сам регулятор не поддержат проект газопровода «Северный поток-2», передает УНН.
«Наша позиция очень четкая. Мы считаем, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставок. Если его построят, то его не поддержит ни Европейский Союз, ни Европейская Комиссия. У нас есть два видения, как действовать дальше», — сказал Ристори.
Он отметил, что рассматривается возможность проведения переговоров с Россией по «Северному потоку-2». Кроме того, могут быть внесены изменения в газовую директиву ЕС, для того, чтобы распространить требования этой директивы на все трубопроводы, в том числе трубопроводы из третьих стран.
«Это предложение уже было проголосовано в Европейском парламенте, и сейчас в Совете ЕС происходит обсуждение этого вопроса, какие именно изменения и как их вносить в эту директиву. Бесспорно, если этот трубопровод построят, то он будет нарушать принципы, заложенные в европейском законодательстве, в частности это — прозрачность, недискриминационность, в определенной степени разделение, а также возможность доступа третьих сторон к сети. Мы должны обеспечить, чтобы к этому трубопроводу применялись эти условия и правила. Мы хотим, чтобы эти правила применялись к любым объектам и проектам, которые строятся на территории ЕС», — добавил Ристори.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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