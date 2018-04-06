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Власти ответили на заявления о производстве химоружия в Саратовской области
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Власти ответили на заявления о производстве химоружия в Саратовской области 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия имеет международный сертификат ОЗХО, подтверждающий уничтожение химического оружия на предприятиях Саратовской области, заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
"Могу сказать, что единственным объектом по уничтожению химического оружия в Саратовской области является объект Горный, который находится в одноименном поселке Саратовской области. И в соответствии с международными обязательствами России в 2002 году там были начаты работы по уничтожению химического оружия и в декабре 2005 года эти работы были завершены. На что у РФ от ОЗХО есть международный сертификат", — сказал Бабич журналистам.
Он отметил, что сейчас на этих предприятиях привлекаются международные инвесторы для осуществления хозяйственной деятельности.
"На текущий момент времени практически закончены на этом объекте работы по ликвидации последствий уничтожения химического оружия. И под полным международным контролем, в соответствии с нашими международными обязательствами, российским законодательством, проводятся работы по увеличению на объектах хозяйственного оборота с привлечением большого количества инвесторов", — сказал Бабич.
Ранее газета Times сообщила, что британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в городе Шиханы Саратовской области. Сообщается, что эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против РФ. Руководитель саратовского филиала «Шиханы» НИИ органической химии и технологии Андрей Карасев заявил, что с 2005 года у них «никаких производств нет, (действует) новое предприятие, которое работает по конвенции по уничтожению химического оружия».
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