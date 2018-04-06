Власти ответили на заявления о производстве химоружия в Саратовской области

"Могу сказать, что единственным объектом по уничтожению химического оружия в Саратовской области является объект Горный, который находится в одноименном поселке Саратовской области. И в соответствии с международными обязательствами России в 2002 году там были начаты работы по уничтожению химического оружия и в декабре 2005 года эти работы были завершены. На что у РФ от ОЗХО есть международный сертификат", — сказал Бабич журналистам.

Он отметил, что сейчас на этих предприятиях привлекаются международные инвесторы для осуществления хозяйственной деятельности.

"На текущий момент времени практически закончены на этом объекте работы по ликвидации последствий уничтожения химического оружия. И под полным международным контролем, в соответствии с нашими международными обязательствами, российским законодательством, проводятся работы по увеличению на объектах хозяйственного оборота с привлечением большого количества инвесторов", — сказал Бабич.