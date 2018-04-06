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Лавров ответил на сообщения о производстве «Новичка» в Саратовской области
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Лавров ответил на сообщения о производстве «Новичка» в Саратовской области 

РИА Новости 1 час назад
ЛАВРОВ О СООБЩЕНИЯХ ПРО ПРОИЗВОДСТВО «НОВИЧКА» В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЛОНДОН ЛИХОРАДОЧНО ИЩЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕЙ НЕОБОСНОВАННОЙ ПОЗИЦИИ
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