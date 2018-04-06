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На заседании киноклуба МАИ обсудили личность Ивана Грозного
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На заседании киноклуба МАИ обсудили личность Ивана Грозного 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Очередная встреча недавно созданного в МАИ историко-патриотического студенческого киноклуба «Звезда» прошла 29 марта. Она была посвящена эпохе Ивана IV Грозного и раскрытию её в отечественном кинематографе.
«Студентам было предложено два решения образа Ивана IV: в кинофильме режиссёра Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944) и кинопритче Павла Лунгина «Царь» (2009)», — сообщает пресс-служба вуза.
Помимо просмотра и обсуждения киноподборки гости познакомились с другими аспектами рассматриваемого периода, а также узнали секреты изготовления оружия из булата и дамасской стали и поучаствовали в мастер-классе. (ео)
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