На заседании киноклуба МАИ обсудили личность Ивана Грозного

Очередная встреча недавно созданного в МАИ историко-патриотического студенческого киноклуба «Звезда» прошла 29 марта. Она была посвящена эпохе Ивана IV Грозного и раскрытию её в отечественном кинематографе.

Помимо просмотра и обсуждения киноподборки гости познакомились с другими аспектами рассматриваемого периода, а также узнали секреты изготовления оружия из булата и дамасской стали и поучаствовали в мастер-классе. (ео)