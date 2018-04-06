В Перми открылся форум «Мусульманский мир — 2018»

Участие в нём примут представители 80 городов России

Традиционно на форуме будет представлена деловая и развлекательная программа. Участников и гостей «Мусульманского мира» ждут круглые столы, конференции, детские праздники и конкурсы. В качестве развлечения гостям предложат послушать татарские и башкирские сказки, полюбоваться выступлениями творческих коллективов, приобрести традиционные мусульманские угощения.

Свое приветствие участникам форума направил губернатор Пермского края Максим Решетников : «Традиционно форум — одна из главных площадок, которая демонстрирует все богатство мусульманского мира, национальных традиций и обычаев. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Каждый год на форум приходят тысячи людей, в том числе представители разных религий. Чтобы поближе познакомиться с вашей самобытной культурой, попробовать блюда национальной кухни, послушать красивую музыку.

У мусульман есть, чему поучиться. Вы бережно передаете из поколения в поколение свои традиции: учите детей заботиться о ближнем, уважать старшее поколение, хранить семейные ценности.

В Пермском крае проживает более 250 000 представителей мусульманской религии. Это целая общность людей, которая вносит свой вклад в развитие нашего общего Пермского края».

Накануне форума «Мусульманский мир-2018» Максим Решетников встретился с Верховным муфтием России Шейх Уль-Ислам Талгатом Сафа Таджуддином.

«Межконфессиональные отношения складывались в Пермском крае веками. Здесь живет большое количество разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших стран СНГ. Форум «Мусульманский мир» призван сблизить представителей всех конфессий, донести до жителей и гостей Пермского края, что каждый вносит свой вклад в развитие региона, в его будущее», — сказал Верховный муфтий России.