Аэропорты попросили правительство поддержать возврат курительных комнат

Международная ассоциация аэропортов 23 марта направила вице-премьеру Ольге Голодец письмо с просьбой поддержать законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты (копия документа есть в распоряжении RNS).

Внуково, В ассоциацию входят 15 членов, в том числе аэропорты Шереметьево Домодедово , Пулково, Сочи Симферополь . В пресс-службе ассоциации аэропортов подтвердили RNS подлинность письма. Представитель Голодец отказался от комментариев.

«Просим Вас, уважаемая Ольга Юрьевна (Голодец, вице-премьер — RNS), поддержать позицию аэропортового сообщества о целесообразности принятия проекта федерального закона №315272-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“», — говорится в письме.

Данный законопроект предлагает разрешить на основании решения собственника или иного лица, уполномоченного собственником, курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний». Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года, его автором является депутат Сергей Боярский

Представитель ассоциации отметила, что ответ от аппарата вице-премьера Ольги Голодец пока не поступал.

В пресс-службе ассоциации добавили, что в «Шереметьево» и «Внуково» правильно подготовленные помещения для курительных комнат уже существуют.

«В некоторых аэропортах таких помещений ещё нет, но они выразили готовность, если одобрят возвращение курительных комнат, такие помещения создать», — добавили в пресс-службе.

В Домодедово ответили, что «знакомы с этой идеей и инициативой», но поддерживают ли они её или нет, говорить не стали. В пресс-службе аэропорта Внуково не ответили на запрос RNS.

Ранее в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что аэропорт планирует организовать курительные комнаты вне терминалов, так как расположение курительных павильонов внутри аэропортов запрещено действующим законодательством.

Сейчас, согласно пункту 4 статьи 12 действующего антитабачного закона, предусмотрен запрет курения в помещениях аэропортов.