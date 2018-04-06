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Аэропорты попросили правительство поддержать возврат курительных комнат
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Аэропорты попросили правительство поддержать возврат курительных комнат 

Rambler News Service 1 час назад
Международная ассоциация аэропортов 23 марта направила вице-премьеру Ольге Голодец письмо с просьбой поддержать законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты (копия документа есть в распоряжении RNS).
В ассоциацию входят 15 членов, в том числе аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Сочи, Симферополь. В пресс-службе ассоциации аэропортов подтвердили RNS подлинность письма. Представитель Голодец отказался от комментариев.
«Просим Вас, уважаемая Ольга Юрьевна (Голодец, вице-премьер — RNS), поддержать позицию аэропортового сообщества о целесообразности принятия проекта федерального закона №315272-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“», — говорится в письме.
Данный законопроект предлагает разрешить на основании решения собственника или иного лица, уполномоченного собственником, курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний». Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года, его автором является депутат Сергей Боярский.
Представитель ассоциации отметила, что ответ от аппарата вице-премьера Ольги Голодец пока не поступал.
В пресс-службе ассоциации добавили, что в «Шереметьево» и «Внуково» правильно подготовленные помещения для курительных комнат уже существуют.
«В некоторых аэропортах таких помещений ещё нет, но они выразили готовность, если одобрят возвращение курительных комнат, такие помещения создать», — добавили в пресс-службе.
В Домодедово ответили, что «знакомы с этой идеей и инициативой», но поддерживают ли они её или нет, говорить не стали. В пресс-службе аэропорта Внуково не ответили на запрос RNS.
Ранее в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что аэропорт планирует организовать курительные комнаты вне терминалов, так как расположение курительных павильонов внутри аэропортов запрещено действующим законодательством.
Сейчас, согласно пункту 4 статьи 12 действующего антитабачного закона, предусмотрен запрет курения в помещениях аэропортов.
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