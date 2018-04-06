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В библиотеке на Федора Полетаева обсудили, что сажать на огороде весной
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В библиотеке на Федора Полетаева обсудили, что сажать на огороде весной 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 района Кузьминки состоялась информационная встреча «Что посеешь, то и пожнешь», в рамках которой участники обсудили, что можно посадить на огороде весной и чем удобрить землю, на которой планируется осуществить посадку более поздних культур.
— Весна — самое время начать готовиться к новому дачному сезону. Это время пробуждения природы и одновременно начало хлопот для огородника, ведь необходимо все подготовить к грядущей посадке, — заявил сотрудник учреждения.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. (вт)
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