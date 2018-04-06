Подвинься, Дима Билан! Голландская звезда покоряет российский шоу-бизнес

Alex Simons молодой и обаятельный музыкант из Голландии , который обладает уникальным голосом с диапазоном в три с половиной октавы и может брать самые высокие ноты. Он уже добился успеха в клубной индустрии на Западе, сотрудничая и записывая треки со знаменитыми диджеями. Теперь же Alex решил завоевать сердца российских слушателей.

В марте Simons снова решил порадовать поклонников, выпустив трек «Возьми». И пока слушатели наслаждаются песней, Alex готовится снимать клип на нее. Предлагаем и тебе оценить новую композицию музыканта.

А как ты считаешь, удастся ли Alex Simons завоевать российский шоу-бизнес?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, пресс-служба