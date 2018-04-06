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Подвинься, Дима Билан! Голландская звезда покоряет российский шоу-бизнес
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Подвинься, Дима Билан! Голландская звезда покоряет российский шоу-бизнес 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Alex Simons молодой и обаятельный музыкант из Голландии, который обладает уникальным голосом с диапазоном в три с половиной октавы и может брать самые высокие ноты. Он уже добился успеха в клубной индустрии на Западе, сотрудничая и записывая треки со знаменитыми диджеями. Теперь же Alex решил завоевать сердца российских слушателей.
Первым шагом на пути к этому стал его клип на песню «Вчера», режиссером которого выступил Валентин Гросу, ранее работавший с такими звездами, как Вера Брежнева, Эмин, Светлана Лобода, и многими другими. В съемках ролика приняли участие звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян, а также Матвей Зубалевич, известный своими ролями в «Молодежке» и «Корабле».
В марте Simons снова решил порадовать поклонников, выпустив трек «Возьми». И пока слушатели наслаждаются песней, Alex готовится снимать клип на нее. Предлагаем и тебе оценить новую композицию музыканта.
А как ты считаешь, удастся ли Alex Simons завоевать российский шоу-бизнес?
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Фото:Instagram, пресс-служба
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