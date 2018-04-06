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Рыжая бестия: все, что нужно знать о Вивьен Вествуд
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Рыжая бестия: все, что нужно знать о Вивьен Вествуд 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Об истоках
Создавать одежду Вивьен Вествуд начала в 1971 году, с открытия ее первого магазина Let it Rock на 430 King’s Road. Тремя годами позже бутик был переименован в Sex. И, кстати, то колье со словом SEX придумали не Dolce&Gabbana, они нагло скопировали его у Вивьен Вествуд (в чем позже и признались).
В 1976…
… Вивьен деловой партнер (и любовник) Мальком МакЛарен одевали группу Sex Pistols.
В 1998 году…
… модельер выиграла премию королевы по экспорту.
Agent Provocateur
Сын Вествуд от МакЛарена основател известный бренд нижнего белья — Agent Provocateur.
Бен  … ее другой сын занялся фотографией… Эротической фотографией… И довольно успешно!
Филантроп
Вивьен Вествуд не только панк и оторва, но и настоящий филантроп. В 2011 году она с фотографом Юрген Теллером отправилась в Африку для работы над своей осенне-зимней коллекцией Ethical Fashion Africa. Эта программа привлекала тысячи местных женщин, которые могли использовать свои навыки производства сумок для Вествуд и получать справедливую заработную плату взамен.
Про благотворительность
Модельер считает, что благотворительность не дает свободы, но наоборот заставляет людей зависеть. Так что «не дай голодному рыбу, а дай ему удочку» — пословица про нее.
Королева Елизавета
… дважды награждала Вивьен: в 1992 дизайнер впервые получила орден Британской империи, а в 2006 стала дамой-коммандором за заслуги в сфере моды.
Секс в большом городе
Именно в платье от Vivienne Westwood выходила замуж Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе», пусть и неудачно, но мы же помним, какое оно красивое!
Тимати
А еще она появилась в клипе Тимати «Сколько стоит любовь». Такая вот рыжая бестия!
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