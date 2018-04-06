Свирепая собачья стая пугает жителей Западного жилого массива Ростова

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону недалеко от СНТ «Победа» завелась свирепая стая бродячих собак. Об этом жители ближайших домов рассказали в популярном паблике в социальных сетях. По их словам, животные ведут себя крайне агрессивно.

«Сказать, что это угрожает жизни живущих тут людей— это ничего не сказать! Собаки злые, голодные и агрессивные. Раздирают домашних животных, если вдруг встретят», — жалуются жители донской столицы.

По их словам, пока вопрос не решается. Тем не менее, убивать собак ростовчане вовсе не призывают, однако за свою жизнь беспокоятся.

Напомним, ранее стало известно, что в 2018 году в Ростове отловят 1545 безнадзорных кошек и собак, 500 из них пройдут стерелизацию. В новом здании Центра безнадзорных животных, который разместится в районе площади 2-й Пятилетки на территории 3,3 га, будет 175 вольеров для 700 животных. Старый корпус на улице Портовой будет использоваться как пункт первичного приема.